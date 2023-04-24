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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер-министры Польши, Чехии и Словакии выступили за гарантии безопасности для Украины до вступления в НАТО

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Украина не должна превратиться в "серую зону", для этого нужны гарантии неповторения войны, считают европейские премьер-министры
Украина не должна превратиться в "серую зону", для этого нужны гарантии неповторения войны, считают европейские премьер-министры
Фото: ЕРА

Европе и мировому сообществу пора планировать послевоенные гарантии безопасности Украины. Об этом говорится в статье, которую глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Чехии Петр Фиала и их словацкий коллега Эдуард Хегер 24 апреля опубликовали в Foreign Affairs.

По их мнению, Украина не получит инвестиций для устойчивого восстановления, если не сможет защитить себя от будущей агрессии.

Будущее европейской безопасности должно основываться на прочном фундаменте, и НАТО – это его основа, включающая демократические ценности, сотрудничество в сфере безопасности и мирное разрешение споров. На предстоящем саммите в Вильнюсе Альянсу предстоит ответить на "сложные, но неизбежные вопросы о его будущем, включая отношения с Украиной и стратегию в отношении России", считают премьеры.

"В 2008 году союзники решили, что будущее Украины (наряду с будущим Грузии) должно включать в себя членство в НАТО. Сейчас настало время наметить четкий и надежный путь для членства Украины, если и когда Киев пожелает и если позволят условия. А до тех пор мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, помимо политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда превратиться в "серую зону", – говорится в статье.

В отношении побежденной России Моравецкий, Фиала и Хегер предлагают двухвекторный подход, включающий как  сдерживание, так и применение силы. Они предостерегли своих коллег-политиков от "диалога ради диалога".

"На протяжении многих лет мы терпеливо делились своими взглядами и разногласиями с РФ в различных контекстах, включая Совет Россия – НАТО, без особого эффекта. Разговоры со стеной не приведут к изменению поведения Москвы. 76 лет назад в этом журнале Джордж Кеннан призвал к политике сдерживания в отношении Советского Союза. Подобные принципы могут быть применены и сегодня: военная мощь, жесткие санкции, изоляция России и трансатлантическое единство являются ключевыми постулатами нашей стратегии", – приходят к выводу авторы публикации.

Контекст:

Весной 2022 года президент Украины Зеленский заявлял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

В сентябре прошлого года были представлены подготовленные международной группой рекомендации. Они предполагают, что группа стран-гарантов должны взять на себя ряд обязательств вместе с Украиной в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности" (Kyiv Security Compact).

Теги: Россия, НАТО, Чехия, Польша, Словакия, война России против Украины, безопасность
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