Премьер-министры Польши, Чехии и Словакии выступили за гарантии безопасности для Украины до вступления в НАТО

По их мнению, Украина не получит инвестиций для устойчивого восстановления, если не сможет защитить себя от будущей агрессии.

Будущее европейской безопасности должно основываться на прочном фундаменте, и НАТО – это его основа, включающая демократические ценности, сотрудничество в сфере безопасности и мирное разрешение споров. На предстоящем саммите в Вильнюсе Альянсу предстоит ответить на "сложные, но неизбежные вопросы о его будущем, включая отношения с Украиной и стратегию в отношении России", считают премьеры.

"В 2008 году союзники решили, что будущее Украины (наряду с будущим Грузии) должно включать в себя членство в НАТО. Сейчас настало время наметить четкий и надежный путь для членства Украины, если и когда Киев пожелает и если позволят условия. А до тех пор мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, помимо политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда превратиться в "серую зону", – говорится в статье.

В отношении побежденной России Моравецкий, Фиала и Хегер предлагают двухвекторный подход, включающий как сдерживание, так и применение силы. Они предостерегли своих коллег-политиков от "диалога ради диалога".

"На протяжении многих лет мы терпеливо делились своими взглядами и разногласиями с РФ в различных контекстах, включая Совет Россия – НАТО, без особого эффекта. Разговоры со стеной не приведут к изменению поведения Москвы. 76 лет назад в этом журнале Джордж Кеннан призвал к политике сдерживания в отношении Советского Союза. Подобные принципы могут быть применены и сегодня: военная мощь, жесткие санкции, изоляция России и трансатлантическое единство являются ключевыми постулатами нашей стратегии", – приходят к выводу авторы публикации.

“If Russia wins and Ukraine falls, Central Europe may well be next. Accordingly, defeating Russia now, in Ukraine, will reduce the chances of Ukraine’s backers having to spill their own blood and further treasure later.”https://t.co/Y0H2tkUruf — Foreign Affairs (@ForeignAffairs) April 24, 2023