Украина как член ЕС и НАТО важна для будущего европейской безопасности – декларация Зеленского и Каллас

"Мы решительно осуждаем полномасштабное военное вторжение России в Украину. Она подорвала основы международного порядка, основанного на правилах, а также безопасность и стабильность Европы. Жертва украинского народа за свой европейский выбор является беспрецедентной. Украина защищает не только свою территорию, но и Устав ООН, наши общие ценности и основные принципы международного права", – сказано в декларации.

Эстония также выразила "решительную поддержку украинской формулы мира", которую ранее презентовал Зеленский.

"Мы подтверждаем нашу поддержку принципов международного права, нерушимости границ и права каждого государства выбирать свой путь и механизмы безопасности. Мы повторяем наше требование к Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – отметили подписавшиеся.

Они выразили согласие "с тем, что сильная, независимая и богатая Украина как часть евроатлантической семьи и как член ЕС и НАТО важна для будущего европейской безопасности".

"Европейский союз и НАТО, основанные на общих ценностях, должны оставаться краеугольным камнем безопасности в Европе. [...] В контексте Вильнюсского саммита НАТО мы соглашаемся работать вместе, чтобы определить способ, который поможет приблизить Украину к членству в НАТО и проложить путь к присоединению Украины к НАТО, как только это позволят условия. Мы обязуемся тесно координировать сотрудничество по этому вопросу и по вопросу обеспечения безопасности Украины на пути к членству в НАТО", – написано в декларации.

Отдельно в документе подчеркивается "важность исторического решения Европейского союза, принятого 23 июня 2022 года, о предоставлении Украине статуса страны – кандидата на вступление в ЕС", и выражается поддержка Эстонией членства Украины в ЕС.

"Эстония ожидает, что Украина начнет переговоры о вступлении в 2023 году при условии выполнения рекомендаций. Эстония будет продолжать решительно поддерживать Украину – в военном, экономическом и политическом плане – столько, сколько потребуется, до победы Украины. Эстония и в дальнейшем будет способствовать оказанию эффективной военной помощи Украине, в частности через Европейский фонд мира", – сказано в декларации.

Также в документе отмечаются укрепившиеся за последний год отношения Киева и Таллинна в разных сферах, а Украина подчеркивает "важность поддержки, которую оказывает Эстония, включая усилия правительства, муниципалитетов, гражданского общества и неправительственных организаций, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии и способствовать быстрому восстановлению, в частности, в Житомирской области".

"Мы признаем важность цифрового развития и укрепления киберспособностей и обязуемся и в дальнейшем развивать уже достаточно интенсивное сотрудничество в этих сферах. Мы подчеркиваем нашу твердую приверженность привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях и других жестоких преступлениях, совершенных в связи с военной агрессией России против Украины. Мы приветствуем ордера Международного уголовного суда на арест. Мы рассматриваем это как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров за преступления и зверства, в отношении которых они отдают приказы, разрешают или творят в Украине. Преступление агрессии является первопричиной всех прочих преступлений, совершаемых в Украине. Мы поддерживаем создание специального международного трибунала по преступлению агрессии при широкой международной поддержке, поскольку это обеспечивает максимальную легитимность, в то же время создавая возможность судебного преследования политического руководства", – сказано в декларации.

В ней написано, что Эстония и Украина "вместе с ближайшими партнерами" ищут "пути усиления бремени для России, в том числе путем принятия новых пакетов санкций ЕС, а также решительных и комплексных мер против уклонения России от санкций".

"Мы будем совместно продолжать работу над созданием правовой основы для использования замороженных и обездвиженных российских активов для поддержки восстановления Украины и целей выплаты репараций", – указано в документе.