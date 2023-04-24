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Украина как член ЕС и НАТО важна для будущего европейской безопасности – декларация Зеленского и Каллас

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Каллас и Зеленский призвали РФ вывести войска с территории Украины
Каллас и Зеленский призвали РФ вывести войска с территории Украины
Фото: president.gov.ua

24 апреля в Житомире президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали совместную декларацию, в которой решительно осуждается агрессия России против Украины. Текст документа опубликован на сайте Офиса президента Украины.

"Мы решительно осуждаем полномасштабное военное вторжение России в Украину. Она подорвала основы международного порядка, основанного на правилах, а также безопасность и стабильность Европы. Жертва украинского народа за свой европейский выбор является беспрецедентной. Украина защищает не только свою территорию, но и Устав ООН, наши общие ценности и основные принципы международного права", – сказано в декларации.

Эстония также выразила "решительную поддержку украинской формулы мира", которую ранее презентовал Зеленский.

"Мы подтверждаем нашу поддержку принципов международного права, нерушимости границ и права каждого государства выбирать свой путь и механизмы безопасности. Мы повторяем наше требование к Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – отметили подписавшиеся.

Они выразили согласие "с тем, что сильная, независимая и богатая Украина как часть евроатлантической семьи и как член ЕС и НАТО важна для будущего европейской безопасности".

"Европейский союз и НАТО, основанные на общих ценностях, должны оставаться краеугольным камнем безопасности в Европе. [...] В контексте Вильнюсского саммита НАТО мы соглашаемся работать вместе, чтобы определить способ, который поможет приблизить Украину к членству в НАТО и проложить путь к присоединению Украины к НАТО, как только это позволят условия. Мы обязуемся тесно координировать сотрудничество по этому вопросу и по вопросу обеспечения безопасности Украины на пути к членству в НАТО", – написано в декларации.

Отдельно в документе подчеркивается "важность исторического решения Европейского союза, принятого 23 июня 2022 года, о предоставлении Украине статуса страны – кандидата на вступление в ЕС", и выражается поддержка Эстонией членства Украины в ЕС.

"Эстония ожидает, что Украина начнет переговоры о вступлении в 2023 году при условии выполнения рекомендаций. Эстония будет продолжать решительно поддерживать Украину – в военном, экономическом и политическом плане – столько, сколько потребуется, до победы Украины. Эстония и в дальнейшем будет способствовать оказанию эффективной военной помощи Украине, в частности через Европейский фонд мира", – сказано в декларации.

Также в документе отмечаются укрепившиеся за последний год отношения Киева и Таллинна в разных сферах, а Украина подчеркивает "важность поддержки, которую оказывает Эстония, включая усилия правительства, муниципалитетов, гражданского общества и неправительственных организаций, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии и способствовать быстрому восстановлению, в частности, в Житомирской области".

"Мы признаем важность цифрового развития и укрепления киберспособностей и обязуемся и в дальнейшем развивать уже достаточно интенсивное сотрудничество в этих сферах. Мы подчеркиваем нашу твердую приверженность привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях и других жестоких преступлениях, совершенных в связи с военной агрессией России против Украины. Мы приветствуем ордера Международного уголовного суда на арест. Мы рассматриваем это как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров за преступления и зверства, в отношении которых они отдают приказы, разрешают или творят в Украине. Преступление агрессии является первопричиной всех прочих преступлений, совершаемых в Украине. Мы поддерживаем создание специального международного трибунала по преступлению агрессии при широкой международной поддержке, поскольку это обеспечивает максимальную легитимность, в то же время создавая возможность судебного преследования политического руководства", – сказано в декларации.

В ней написано, что Эстония и Украина "вместе с ближайшими партнерами" ищут "пути усиления бремени для России, в том числе путем принятия новых пакетов санкций ЕС, а также решительных и комплексных мер против уклонения России от санкций".

"Мы будем совместно продолжать работу над созданием правовой основы для использования замороженных и обездвиженных российских активов для поддержки восстановления Украины и целей выплаты репараций", – указано в документе.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против страны-агрессора РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, сообщало эстонское минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

В январе 2023 года Эстония заявила, что передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".

20 апреля правительство Эстонии поддержало решение министра обороны Эстонии Ханно Певкура передать Украине артснаряды калибра 155 мм.

21 апреля министерства обороны Украины и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, Эстония, война, декларация, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины, документы, президент, премьер-министр, сотрудничество, членство, Кая Каллас, ЕС
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