Науседа: Нужны конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в НАТО, а не заезженные фразы об открытых дверях

"Вместо того, чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны", – сказал Науседа.
Он подчеркнул, что необходимо отказаться от мысли, что будущее членство Украины в НАТО будет бременем для Альянса.
"На это рассуждение я всегда отвечаю очень просто: вы же не думаете, что украинская армия, которая прошла крещение на поле боя и имеет такой богатый опыт, как никакая другая армия европейской страны... Не станет ли это [членство Украины] усилением НАТО? Мой ответ – да. Это стало бы усилением НАТО", – отметил Науседа.
По его словам, "в интересах всех нас", что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в июльском саммите НАТО в Вильнюсе, на котором "значительная часть дискуссий будет посвящена и непосредственно связана с Украиной".
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. 20 апреля в Киеве он подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО и все члены Альянса с этим согласны.