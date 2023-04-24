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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Науседа: Нужны конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в НАТО, а не заезженные фразы об открытых дверях

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Науседа подчеркнул, что членство Украины станет усилением НАТО
Науседа подчеркнул, что членство Украины станет усилением НАТО
Фото: ЕРА

После завершения войны Украина должна как можно быстрее вступить в НАТО, поскольку ее членство усилит Альянс. Об этом 24 апреля заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает издание Delfi.

"Вместо того, чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны", – сказал Науседа.

Он подчеркнул, что необходимо отказаться от мысли, что будущее членство Украины в НАТО будет бременем для Альянса.

"На это рассуждение я всегда отвечаю очень просто: вы же не думаете, что украинская армия, которая прошла крещение на поле боя и имеет такой богатый опыт, как никакая другая армия европейской страны... Не станет ли это [членство Украины] усилением НАТО? Мой ответ – да. Это стало бы усилением НАТО", – отметил Науседа.

По его словам, "в интересах всех нас", что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в июльском саммите НАТО в Вильнюсе, на котором "значительная часть дискуссий будет посвящена и непосредственно связана с Украиной".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. 20 апреля в Киеве он подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО и все члены Альянса с этим согласны.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, НАТО, война России против Украины, саммит НАТО, Гитанас Науседа, членство, вступление Украины в НАТО
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