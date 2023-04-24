Науседа: Нужны конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в НАТО, а не заезженные фразы об открытых дверях

"Вместо того, чтобы повторять заезженные фразы об открытых дверях НАТО, нам нужно найти более конкретные механизмы для быстрой интеграции Украины в пространство НАТО после окончания войны", – сказал Науседа.

Он подчеркнул, что необходимо отказаться от мысли, что будущее членство Украины в НАТО будет бременем для Альянса.

"На это рассуждение я всегда отвечаю очень просто: вы же не думаете, что украинская армия, которая прошла крещение на поле боя и имеет такой богатый опыт, как никакая другая армия европейской страны... Не станет ли это [членство Украины] усилением НАТО? Мой ответ – да. Это стало бы усилением НАТО", – отметил Науседа.

По его словам, "в интересах всех нас", что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в июльском саммите НАТО в Вильнюсе, на котором "значительная часть дискуссий будет посвящена и непосредственно связана с Украиной".