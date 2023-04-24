МИД о словах вице-спикера парламента Венгрии: Украина не нуждается в разрешении России, чтобы стать членом НАТО

Нет никаких объективных причин, которые бы препятствовали вступлению Украины в НАТО, отметили в МИД Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 24 апреля в Facebook заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила в интервью, опубликованном 24 апреля, что вступление Украины в НАТО "без риска начала войны" возможно только при условии одобрения Россией в виде "определенного соглашения".

"Мы не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом Альянса. В то же время опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимости от прихотей Москвы, – прокомментировал высказывание Дуро Николенко. – Нет никаких объективных причин, которые бы препятствовали вступлению Украины в НАТО".

По словам представителя МИД, украинское членство "лишь усилит Альянс" – "исключит возможность повторения российской агрессии в Европе в будущем".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 20 апреля во время визита в Киев, что будущее Украины – в НАТО. "Все члены Альянса с этим согласны", – подчеркнул он.

На заявление Столтенберга отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Что?!" – кратко написал он в Twitter.

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.