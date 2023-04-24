МИД о словах вице-спикера парламента Венгрии: Украина не нуждается в разрешении России, чтобы стать членом НАТО

Об этом 24 апреля в Facebook заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила в интервью, опубликованном 24 апреля, что вступление Украины в НАТО "без риска начала войны" возможно только при условии одобрения Россией в виде "определенного соглашения".
"Мы не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом Альянса. В то же время опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимости от прихотей Москвы, – прокомментировал высказывание Дуро Николенко. – Нет никаких объективных причин, которые бы препятствовали вступлению Украины в НАТО".
По словам представителя МИД, украинское членство "лишь усилит Альянс" – "исключит возможность повторения российской агрессии в Европе в будущем".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 20 апреля во время визита в Киев, что будущее Украины – в НАТО. "Все члены Альянса с этим согласны", – подчеркнул он.
На заявление Столтенберга отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Что?!" – кратко написал он в Twitter.
Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.