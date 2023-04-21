Членство Украины в НАТО будет обсуждаться после окончания войны – министр обороны Германии

По его словам, быстрого решения по поводу вступления Украины в Европейский союз или НАТО не будет. В то же время немецкий министр отметил, что для Украины "дверь открыта".

Писториус считает, что вести переговоры о присоединении Украины к НАТО лучше после войны, а не "сейчас из солидарности".

Министр также подчеркнул, что Украина должна выиграть войну. При этом он добавил, что это не обязательно должно произойти военным путем.