ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Членство Украины в НАТО будет обсуждаться после окончания войны – министр обороны Германии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Писториус подчеркнул, что Украина должна выиграть войну
Писториус подчеркнул, что Украина должна выиграть войну
Фото: ЕРА

Членство Украины в НАТО будет обсуждаться после окончания российско-украинской войны. Об этом в опубликованном 20 апреля интервью немецкому телеканалу ZDF заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, быстрого решения по поводу вступления Украины в Европейский союз или НАТО не будет. В то же время немецкий министр отметил, что для Украины "дверь открыта".

Писториус считает, что вести переговоры о присоединении Украины к НАТО лучше после войны, а не "сейчас из солидарности".

Министр также подчеркнул, что Украина должна выиграть войну. При этом он добавил, что это не обязательно должно произойти военным путем.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. 20 апреля в Киеве он подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО и все члены Альянса с этим согласны.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, НАТО, война России против Украины, Борис Писториус, членство, вступление Украины в НАТО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Галина ГРИШИНА
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Галина ГРИШИНА
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Галина ГРИШИНА
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет". Опытный визажист рассказала, как выглядеть моложе с помощью макияжа
"Ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет". Опытный визажист рассказала, как выглядеть моложе с помощью макияжа
Галина ГРИШИНА
Посадите гибискус таким способом на даче и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой
Посадите гибискус таким способом на даче – и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой
Галина ГРИШИНА
Мишина рассказала, что ест на ужин для красивой фигуры
Мишина рассказала, что ест на ужин для красивой фигуры
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (92973)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (76987)
3
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал (66810)
4
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (65240)
5
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (58723)
6
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (53734)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (51361)
8
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (47019)
 
 
 
 