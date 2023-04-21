Членство Украины в НАТО будет обсуждаться после окончания войны – министр обороны Германии

По его словам, быстрого решения по поводу вступления Украины в Европейский союз или НАТО не будет. В то же время немецкий министр отметил, что для Украины "дверь открыта".
Писториус считает, что вести переговоры о присоединении Украины к НАТО лучше после войны, а не "сейчас из солидарности".
Министр также подчеркнул, что Украина должна выиграть войну. При этом он добавил, что это не обязательно должно произойти военным путем.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. 20 апреля в Киеве он подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО и все члены Альянса с этим согласны.