"Не вижу повода реорганизовывать недореорганизованное". Замглавы Минкульта Подоляк подала в отставку

По словам замминистра культуры, молодежи и спорта Украины Ирины Подоляк, она работала в "уродливой бюрократической системе". 6 марта она подала в отставку.

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Ирина Подоляк написала 6 марта заявление об уходе с должности по собственному желанию. Она сообщила об этом в Facebook, опубликовав фото заявления на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Благодарю коллег, которые работали в этот сложный период моей жизни бок о бок днем и ночью... Надеюсь, мы научились работать горизонтально в этой уродливой бюрократической системе. Не вижу ни одного резонного повода еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованное Министерство – это размывает цели и не дает плодов, даже скороспелых. Считаю это стратегической ошибкой, которая отразится на реальных людях", – написала она.

Подоляк отметила, что украинцы будут иметь такое государство, какое построят и какое заслужили.

Заместителем министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского Подоляк стала в октябре 2019 года.

4 марта 2020 года Верховная Рада утвердила кандидатуры 13 новых министров по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Среди назначенных – Вадим Гутцайт, он стал министром молодежи и спорта. Руководителя Министерства культуры пока нет.

Бородянский отказался работать в новом правительстве из-за разделения министерства, которое он ранее возглавлял.