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Нефтепродуктопровод, известный как "труба Медведчука", возвращается в государственную собственность

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Много лет проводом пользовалась российская компания "Транснефтепродукт"
Много лет проводом пользовалась российская компания "Транснефтепродукт"
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В государственную собственность вернули часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которую называют "труба Медведчука". Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Житомирской области, удовлетворяя иск Фонда государственного имущества. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба фонда в Facebook.

Много лет активом пользовалась российская компания "Транснефтепродукт", а Украина не один год пыталась вернуть эту часть нефтепродуктопровода в госсобственность, отметила пресс-служба. Соответсвующие суды ведутся с 2011 года.

"Сначала Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за Украиной. Правда, в 2017 году он изменил свое решение и признал право собственности за дочерним предприятием "Транснефтепродукта", – говорится в сообщении фонда.

В 2017 году НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследовать обстоятельства передачи права собственности. По данным НАБУ, в основе нового решения суда было "заведомо ложное заключение инженерно-технической экспертизы".

В рамках расследования правоохранители  обратились в суд с ходатайством об аресте актива. В феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил это ходатайство, и с 2021-го "труба Медведука" находится в управлении "Укртранснефти". Одновременно с расследованием фонд предпринял очередную попытку вернуть актив в государственную собственность и в 2021 году подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области.

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/posts/pfbid02oGat5Aczm2hu95YbNegCaL81NcMQnED3w3rei8PDYUR5j77rEpJQ7bjwtTSZmak8l

Контекст:

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление".

До сих пор, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных Opendatabot, "Прикарпатзахідтранс" с уставным капиталом 105 563 427 грн принадлежал International Trading Partners (48%), трем лицам из Беларуси, на которых зарегистрировано ООО "Прикарпатзахідтранс" и Анатолию Шеферу (1%). Неформальным владельцем части нефтепровода называют бывшего депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Теги: Россия, Украина, арест, правоохранители, нефтепровод, НАБУ, Прикарпатзахідтранс, нефтепродукты
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