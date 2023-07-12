Нефтепродуктопровод, известный как "труба Медведчука", возвращается в государственную собственность

Много лет активом пользовалась российская компания "Транснефтепродукт", а Украина не один год пыталась вернуть эту часть нефтепродуктопровода в госсобственность, отметила пресс-служба. Соответсвующие суды ведутся с 2011 года.

"Сначала Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за Украиной. Правда, в 2017 году он изменил свое решение и признал право собственности за дочерним предприятием "Транснефтепродукта", – говорится в сообщении фонда.

В 2017 году НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали расследовать обстоятельства передачи права собственности. По данным НАБУ, в основе нового решения суда было "заведомо ложное заключение инженерно-технической экспертизы".

В рамках расследования правоохранители обратились в суд с ходатайством об аресте актива. В феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил это ходатайство, и с 2021-го "труба Медведука" находится в управлении "Укртранснефти". Одновременно с расследованием фонд предпринял очередную попытку вернуть актив в государственную собственность и в 2021 году подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области.