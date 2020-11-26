"Невозможно быть полностью довольным или недовольным каким-то человеком". В Офисе президента прокомментировали слухи об отставке Шмыгаля

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает необоснованными слухи о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Эти слухи я видел в соцсетях, в [заявлениях] различных экспертов, в Telegram-[каналах]. Под этими слухами вообще никакой основы. Денис – необходимый человек, у которого есть команда и который работает на то, чтобы преодолеть несколько проблем, существующих в стране: и COVID-19 – мировая проблема, и кризисная ситуация в экономике, которая тоже не только в нашей стране. Я вообще не понимаю, почему рождаются такие слухи", – сказал он в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По мнению Тимошенко, появление таких сообщений связано в тем, что Шмыгаль "кому-то невыгоден".

"Невозможно быть полностью довольным или недовольным каким-то человеком – это без привязки к Денису Шмыгалю. Конечно, бывают какие-то вопросы, так они решаются", – добавил он.

Журналистка спросила, возможна ли коалиция между парламентской фракцией "Слуга народа" и группой "За майбутнє" и, соответственно, – назначение на пост премьер-министра лидера партии "За майбутнє" Игоря Палицы.

"Не слышал, чтобы такой вариант был на столе. Эти варианты, возможно, и обсуждаются, но не в Офисе президента", – ответил Тимошенко.

Комментируя информацию о возможном назначении на пост главы Кабмина бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, замглавы ОПУ сказал: "Замены премьер-министра нет на повестке дня. Я знаю Гройсмана несколько лет, ввиду различных причин мы пересекались по политическим вопросам и по вопросам пиара. Я считаю, что он сделал много всего за свое время, стабилизировал ситуацию, которая была шатающейся, передал новой команде бразды правления в нормальном состоянии".

Правительство Шмыгаля было сформировано 4 марта. Сообщения о его возможной отставке периодически появляются с мая.

18 июня Верховная Рада второй раз провалила голосование за программу действий правительства, утверждение которой дает правительству годичный иммунитет от отставки. После голосования в парламенте Шмыгаль говорил, что не видит оснований для отставки правительства.

"Для правительства вообще нет никаких проблем, никаких изменений. Нам не нужен иммунитет, нам надо понимание, что мы с парламентом можем выполнять программные мероприятия на пользу Украине", – заявил тогда Шмыгаль.

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