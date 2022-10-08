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Невзоров: Русская оппозиция всегда и особенно сейчас была ничем. Это торшеры с огромными лампочками, но без проводов и ни к чему не подключенные

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Невзоров считает, что оппозиция в России долгое время была "смехотворной, бессильной и беззубой"
Невзоров считает, что оппозиция в России долгое время была "смехотворной, бессильной и беззубой"
Фото: nevzorovofficial / Instagram

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский телеведущий и публицист Александр Невзоров сравнил российскую оппозицию с ни к чему не подключенным торшером.

"Русская оппозиция всегда и особенно сейчас была ничем. Это я как диагност вынужден диагностировать и называть в ряду тех причин, которые позволили [президенту России Владимиру] Путину стать диктатором. И когда сегодня возникает возможность такого мнения, что русская оппозиция ничего не должна Украине... Что такое русская оппозиция? Это такие торшеры с огромными лампочками, но без проводов и ни к чему не подключенные", – сказал он.

По словам публициста, "как торшеры они совершенно мертвы, они даже не украшают политический пейзаж".

"Они мило ржавеют, покрываются пылью, плесенью и паутиной. Самые умные торшеры, живущие в Лондоне или в Израиле, наши Борисовичи, давно вырастили провода, протянули их к Украине, подключились к ее правде, к ее протестной энергии, к ее борьбе – и сразу эти торшеры оживились, засветились", – считает Невзоров.

Он объяснил, что оппозиция в России "долгое время была смехотворной, бессильной и беззубой, позорной, уступающей каждый год, каждый месяц, каждый день свои пяди, за которые она должна была бы драться и в уличных боях, и в боях политических".

"Да, дикая диктатура, тяжело, но она на то и оппозиция. Я просто обречен делать эти выводы и произносить вслух эти диагнозы", – заявил Невзоров.

Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские оппозиционеры либо выехали за границу (например, Михаил Ходорковский, Геннадий Гудков), либо оказались в заключении или под стражей (скажем, Алексей Навальный и Владимир Кара-Мурза).

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, оппозиция, протесты, телеведущий, диктатура
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