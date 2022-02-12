"Ни один наш телеканал не пострадал". Зеленский ввел в действие санкции СНБО против канала "Наш"

Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО в тот же день, когда они были приняты Фото: president.gov.ua

Указ вступает в действие со дня его опубликования.

"Ни один действительно наш, украинский, телеканал не пострадал", – написал Зеленский в Telegram, комментируя решение СНБО о санкциях.

Согласно приложению к указу, санкции вводятся сроком на пять лет против компаний "Наша Прага", "Наш 24", "Наш 365" и Demosena Investments Ltd (юридический адрес на Кипре).

В рамках введенных ограничений предусмотрены блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий, запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины, ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей и другие меры.