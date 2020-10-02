НСЖУ призвал СМИ бойкотировать предвыборную "чернуху"

В Национальном союзе журналистов Украины выразили тревогу в связи с тем, что "противостояние в обществе", связанное с местными выборами, поляризует информационное пространство страны.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призывает журналистов не участвовать в распространении "чернухи" на местных выборах. Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко сообщил 2 октября в Facebook.

"Местные выборы 2020 года – вызов для всей страны и для украинской журналистики тоже. Независимые и ответственные медиа – залог честной и прозрачной избирательной кампании, результатом которой будет доверие общества. Именно поэтому в период выборов особое значение приобретает соблюдение журналистами профессиональных стандартов и Кодекса этики украинского журналиста. Соответствующее обращение к журналистам бойкотировать черный пиар и не распространять фейки принято секретариатом Национального союза журналистов Украины", – написал он.

В НСЖУ отметили, что с тревогой наблюдают, "как противостояние в обществе поляризует информационное пространство страны".

"Участились случаи, когда медиа обнародуют неподтвержденные факты, необоснованные обвинения или откровенные фейки. Журналисты, которые должны соблюдать нейтралитет во время освещения избирательной кампании, начинают агитировать за определенную политическую силу или против нее. Мы видим, как политики вместо честной политической борьбы пытаются использовать медийные ресурсы, чтобы очернить конкурентов", – подчеркнули в союзе.

В заявлении сказано, что "во время выборов ответственность журналистов за правдивое или ложное информирование общества значительно возрастает".

"Мы осуждаем факты нарушений профессиональных стандартов, когда медиа подают своей аудитории неполную, искаженную, ложную информацию, когда журналисты подыгрывают одной из политических команд, обнародовав черный пиар против политиков-оппонентов. Мы также против использования в медиа и в социальных сетях языка вражды, осуждаем ксенофобию, дискриминационные высказывания, направленные против определенных социальных групп, против людей по признаку национальности, цвета кожи, веры, пола, места проживания, возраста и тому подобное. В том числе – против людей по признаку политического выбора. Такие высказывания углубляют раскол в обществе, препятствуют продуктивному диалогу, провоцируют агрессию и сеют неверие в людей", – объяснили в НСЖУ.

Его члены назвали "чрезвычайно вредным" создание медиа для ведения нечестной политической борьбы.

"Такие ресурсы вводят в заблуждение аудиторию и подрывают доверие ко всем без исключения СМИ. Журналисты должны способствовать открытости избирательной кампании, конструктивным дискуссиям, благодаря которым граждане смогут сделать осознанный выбор. Черный пиар в медиа и предпочтение одному из кандидатов несовместимы с миссией журналистики, которой доверяют. Напоминаем, что нарушение Кодекса этики украинского журналиста может стать основанием для исключения из рядов Национального союза журналистов Украины", – написал Томиленко.

Он напомнил, что журналистская деятельность направлена "на благо общества, а не отдельных его групп".

"Призываем коллег ответственно и взвешенно освещать ход выборов, отказаться от черного пиара, манипуляций, фейков и непроверенной информации. Наша сила – в единстве, солидарности, взаимопомощи. Журналисты – важны", – заявили в НСЖУ.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.