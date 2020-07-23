Обливание зеленкой нардепа Волошина. Суд принял решение о мере пресечения для второго активиста

Ветерана АТО Игоря Чепкасова, который подозревается в нападении с зеленкой на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина, отпустили под личное обязательство. Ранее сегодня такая же мера была избрана в отношении другого участника инцидента – Александра Погребиського.

Печерский районный суд Киева 23 июля принял решение о мере пресечения для активиста, ветерана войны на Донбассе Игоря Чепкасова, которому инкриминируют нападение с зеленкой на депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина. Об этом сообщил "5 канал".

Чепкасова отпустили под личное обязательство.

Такую же меру ранее сегодня избрали другому участнику событий, волонтеру Александру Погребиському. Поддержать его в суд приходил пятый президент Украины Петр Порошенко.

17 июля Волошин с трибуны парламента заявил, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть "профукала Крым". После этого он назвал депутатов от "Европейской солидарности" изменниками.

21 июля Волошина облили зеленкой под Верховной Радой. YouTube-канал "Наш источник сообщает" обнародовал трехминутное видео после инцидента. На нем видно, что нападавшего на нардепа задерживает полиция, в этот момент к нему подбегает Волошин и бьет кулаком в лицо. Между сторонниками нападавшего и Волошиным завязалась перепалка. "За суверенную Украину это тебе привет", – сказал нардепу один из активистов.