Офис президента исправил новость о соцопросе фонда "Демократические инициативы" после критики со стороны социологов

Изначально на сайте президента была опубликована новость, что 93% опрошенных назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошедшего года. После критики со стороны фонда "Демократические инициативы" данные исправили: "Большое строительство" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили его как позитивное.

В Офисе президента не видят противоречий в сообщениях Фото: 24tv.ua

На сайте Офиса президента Украины исправили информацию о социологическом опросе фонда "Демократические инициативы", сообщает LIGA.net. По данным агентства, это произошло после критики со стороны социологов.

Изначально в новости шла речь о том, что 93% опрошенных назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошедшего года. Сейчас на сайте указано, что "программу "Большое строительство" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили его как позитивное".

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал в комментарии агентству, что и в опросах Социологической группы "Рейтинг" и КМИС, а также в опросе "Деминициатив" большинство украинцев поддержали инфраструктурные инициативы.

"Результаты подтверждают, что "Большое строительство" вошло в топ-5 событий года (учитывались как негативные, так и позитивные события). И именно президентская программа была определена украинцами как наиболее позитивное событие года. Не вижу никаких противоречий", – сказал Тимошенко.

Результаты опроса фонд "Демократические инициативы" обнародовал 21 декабря.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместная программа президента и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.