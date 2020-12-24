ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Офис президента исправил новость о соцопросе фонда "Демократические инициативы" после критики со стороны социологов

Изначально на сайте президента была опубликована новость, что 93% опрошенных назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошедшего года. После критики со стороны фонда "Демократические инициативы" данные исправили: "Большое строительство" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили его как позитивное.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Офисе президента не видят противоречий в сообщениях
В Офисе президента не видят противоречий в сообщениях
Фото: 24tv.ua

На сайте Офиса президента Украины исправили информацию о социологическом опросе фонда "Демократические инициативы", сообщает LIGA.net. По данным агентства, это произошло после критики со стороны социологов.

Изначально в новости шла речь о том, что 93% опрошенных назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошедшего года. Сейчас на сайте указано, что "программу "Большое строительство" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили его как позитивное".

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал в комментарии агентству, что и в опросах Социологической группы "Рейтинг" и КМИС, а также в опросе "Деминициатив" большинство украинцев поддержали инфраструктурные инициативы.

"Результаты подтверждают, что "Большое строительство" вошло в топ-5 событий года (учитывались как негативные, так и позитивные события). И именно президентская программа была определена украинцами как наиболее позитивное событие года. Не вижу никаких противоречий", – сказал Тимошенко.

Результаты опроса фонд "Демократические инициативы" обнародовал 21 декабря.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместная программа президента и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Теги: соцопрос, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Большое строительство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  "Твоя любов". Отец и дочь Бабкины презентовали украинскую версию своего англоязычного сингла. Видео
  Дан Балан спел "Новогоднюю" песню группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
  Дан Балан спел "Новогоднюю" песню группы "Дискотека Авария" в бардовском стиле. Видео
Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись
  "Для меня выкинуть деньги – вообще не вопрос". Ходорковский рассказал, какие покупки доставляют ему удовольствие
  "Для меня выкинуть деньги – вообще не вопрос". Ходорковский рассказал, какие покупки доставляют ему удовольствие G
Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад
Зеленская рассказала, какие советы дала ей жена Макрона во время встречи полтора года назад
  10 украинских новогодних треков. Видео- и аудиоподборка
  10 украинских новогодних треков. Видео- и аудиоподборка
Зеленская рассказала, какое впечатление произвели на нее папа римский и герцог и герцогиня Кембриджские
Зеленская рассказала, какое впечатление произвели на нее папа римский и герцог и герцогиня Кембриджские
  "Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
  "Как можно ждать 21 день, если не знаешь, что будет завтра?" Кулинарный эксперт показал, как приготовить штоллен по-украински. Видео
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS