Окружной админсуд Киева отказался рассматривать заявление Гончарука

В Окружном админсуде Киева отметили, что заявитель – гражданин Алексей Гончарук – не предоставил необходимых документов для идентификации его личности, а также не оплатил судебный сбор.

Окружной административный суд города Киева отказался рассматривать заявление от гражданина Алексея Гончарука с требованием запретить главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову включать вопрос об отставке премьер-министра и членов Кабмина в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта. Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное в Едином госреестре судебных решений.

В суде уточнили, что в заявлении не был указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и данные его паспорта, что не позволило ОАСК осуществить идентификацию личности заявителя.

Кроме того, суд не нашел доказательств оплаты заявителем судебного сбора. Также заявитель не указал содержание исковых требований, с которыми собирается обратиться в суд.

По этим причинам ОАСК принял решение вернуть заявление без рассмотрения.

3 марта новость о заявлении гражданин Алексея Гончарука появилась на сайте ОАСК.

В этот же день сообщение пропало с сайта, а глава ОАСК Павел Вовк написал в Facebook, что сообщение будет удалено до установления личности заявителя, так как на сайте Кабмина появилась информация о том, что премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком такое заявление в суд не подавалось.