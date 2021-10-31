"Оружие должно быть для победы, а не пиара". Климкин прокомментировал заявление МИД Турции о беспилотниках Bayraktar

По словам Климкина, желание властей Турции не называть беспилотники Bayraktar, купленные Украиной, турецкими – это "не об их устрашении".

"Во-первых, беспилотники уже наши. Во-вторых, мы никогда не получим оружие многих других стран, если будем на этом пиариться. Оружие должно быть для победы, а не пиара. А глядя на Bayraktar, я не понимаю, что там технологически такого, что мы бы не могли сделать", – написал экс-министр.

По его словам, на каждый самолет или танк есть ракета или беспилотник.

"Мы не можем жить на советском оружии, но так же не можем только его покупать. Выживут только те, кто способен производить собственное оружие. Если мы в это не вложимся, то всегда будем зависеть от кого-то. А ведь мы за независимость", – подчеркнул Климкин.

Чавушоглу 30 октября после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита "Большой двадцатки" в Риме прокомментировал использование Украиной на Донбассе боевых беспилотников Bayraktar, закупленных у Турции. Чавушоглу отметил, что Анкара в ходе борьбы с терроризмом "в разных странах сталкивается с разным оружием из разных стран, включая Россию".