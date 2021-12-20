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Палатный: Грязная кампания против Кличко не сработала, киевляне поддерживают своего мэра и УДАР

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Артур Палатный: Согласно данным "Рейтинга", Кличко поддерживают вдвое больше жителей столицы, чем Зеленского
Артур Палатный: Согласно данным "Рейтинга", Кличко поддерживают вдвое больше жителей столицы, чем Зеленского
Фото: Артур Палатний / Facebook

Социологические исследования показали, что мэру Киева, лидеру партии УДАР Виталию Кличко доверяет большинство жителей столицы, а политическая партия "УДАР Виталия Кличко" имеет в столице самый большой рейтинг среди всех партий – 19%, заявил 20 декабря в своем Facebook глава исполкома политической силы Артур Палатный.

"Грязная кампания против Кличко не сработала. Киевляне поддерживают своего мэра и УДАР, – написал Палатный. – И это несмотря на то, что второй год идет политическое преследование Кличко и назойливые попытки Банковой скомпрометировать его и его команду. Такие данные социологии означают одно: грязная кампания против Кличко не сработала. Многочисленные обыски в Киеве, необоснованные обвинения, громкие, но голословные заявления не достигли цели, не смогли поколебать доверие киевлян к избранному мэру и его команде".

Он убежден, что киевляне хорошо понимают: конфликт президента Владимира Зеленского с Кличко связан с желанием главы государства устранить политического конкурента.

"Так считают почти 70% киевлян. Более того, в этом конфликте киевляне стали именно на сторону мэра. Согласно данным "Рейтинга", Кличко поддерживают вдвое больше жителей столицы, чем Зеленского. Удивительного в этом ничего нет. В Киеве только за последний год на средства городского бюджета построено более 1200 км дорог, отремонтировано 198 объектов дорожной инфраструктуры, обновлено 70 км изношенных теплосетей. Строятся новые скверы, закупаются автобусы и трамваи. Учителя и медики Киева получают от городских властей доплаты и премии. А что сделала для киевлян Банковая?" – отметил Палатный.

Он считает, что в этом заключается причина высокого рейтинга доверия к Кличко.

"Именно поэтому Кличко доверяет более 50% киевлян. Кстати, Зеленскому – всего 39%. Именно поэтому УДАР, за многие годы доказавший, что стоит на защите интересов обычных людей, а не олигархов и не ставленников Москвы, имеет самый высокий рейтинг в Киеве. При этом "Слуга народа" – на третьем месте с рейтингом почти вдвое меньшим. Именно поэтому две трети киевлян против закона о столице от "Слуг народа" и не хотят, чтобы КГГА возглавлял ставленник Банковой", – убежден глава исполкома партии УДАР.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/1655684778101582

Теги: Киев, УДАР, рейтинг, КГГА, Артур Палатный, соцопрос, Владимир Зеленский, президент, Слуга народа
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