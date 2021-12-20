Палатный: Грязная кампания против Кличко не сработала, киевляне поддерживают своего мэра и УДАР

"Грязная кампания против Кличко не сработала. Киевляне поддерживают своего мэра и УДАР, – написал Палатный. – И это несмотря на то, что второй год идет политическое преследование Кличко и назойливые попытки Банковой скомпрометировать его и его команду. Такие данные социологии означают одно: грязная кампания против Кличко не сработала. Многочисленные обыски в Киеве, необоснованные обвинения, громкие, но голословные заявления не достигли цели, не смогли поколебать доверие киевлян к избранному мэру и его команде".

Он убежден, что киевляне хорошо понимают: конфликт президента Владимира Зеленского с Кличко связан с желанием главы государства устранить политического конкурента.

"Так считают почти 70% киевлян. Более того, в этом конфликте киевляне стали именно на сторону мэра. Согласно данным "Рейтинга", Кличко поддерживают вдвое больше жителей столицы, чем Зеленского. Удивительного в этом ничего нет. В Киеве только за последний год на средства городского бюджета построено более 1200 км дорог, отремонтировано 198 объектов дорожной инфраструктуры, обновлено 70 км изношенных теплосетей. Строятся новые скверы, закупаются автобусы и трамваи. Учителя и медики Киева получают от городских властей доплаты и премии. А что сделала для киевлян Банковая?" – отметил Палатный.

Он считает, что в этом заключается причина высокого рейтинга доверия к Кличко.

"Именно поэтому Кличко доверяет более 50% киевлян. Кстати, Зеленскому – всего 39%. Именно поэтому УДАР, за многие годы доказавший, что стоит на защите интересов обычных людей, а не олигархов и не ставленников Москвы, имеет самый высокий рейтинг в Киеве. При этом "Слуга народа" – на третьем месте с рейтингом почти вдвое меньшим. Именно поэтому две трети киевлян против закона о столице от "Слуг народа" и не хотят, чтобы КГГА возглавлял ставленник Банковой", – убежден глава исполкома партии УДАР.