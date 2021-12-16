Две трети киевлян считают, что причина конфликта Зеленского с Кличко – желание устранить политического конкурента – соцопрос

Отрицают существование конфликта между Зеленским и Кличко 24% опрошенных, 14% затруднились с ответом.

68% из тех, кто признает наличие конфликта, уверены, что противостояние вызвано попытками Банковой устранить политического конкурента. 23% киевлян считают, что конфликт вызван желанием президента навести порядок в столице. Еще 9% киевлян затруднились ответить на этот вопрос.

"Среди считающих реальным конфликт между президентом и главой столицы 39% поддерживают в нем Виталия Кличко, 15% – Владимира Зеленского, 45% – никого из них", – сказано в публикации "Рейтинга".

Фото: ratinggroup.ua

В опросе на тему "Общественно-политические симпатии киевлян", который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2000 жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.