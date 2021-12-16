ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Две трети киевлян считают, что причина конфликта Зеленского с Кличко – желание устранить политического конкурента – соцопрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
68% из тех, кто признает наличие конфликта, уверены, что противостояние вызвано попытками Банковой устранить политического конкурента
68% из тех, кто признает наличие конфликта, уверены, что противостояние вызвано попытками Банковой устранить политического конкурента
Фото: President Of Ukraine / Flickr

62% жителей Киева считают, что между президентом Владимиром Зеленским и лидером партии УДАР, мэром Киева Виталием Кличко существует конфликт, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованные 16 декабря.

Отрицают существование конфликта между Зеленским и Кличко 24% опрошенных, 14% затруднились с ответом.

68% из тех, кто признает наличие конфликта, уверены, что противостояние вызвано попытками Банковой устранить политического конкурента. 23% киевлян считают, что конфликт вызван желанием президента навести порядок в столице. Еще 9% киевлян затруднились ответить на этот вопрос.

"Среди считающих реальным конфликт между президентом и главой столицы 39% поддерживают в нем Виталия Кличко, 15% – Владимира Зеленского, 45% – никого из них", – сказано в публикации "Рейтинга".

Фото: ratinggroup.ua
Фото: ratinggroup.ua

В опросе на тему "Общественно-политические симпатии киевлян", который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2000 жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Контекст:

Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

В интервью журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону он сообщил, что до местных выборов в 2020 году Зеленский год с ним не общался, "после выборов коротко пообщались, затем снова пауза была еще раз год".

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что относится к Кличко "с большим уважением", но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, "чего Кличко от него хочет". "Виталий Владимирович, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос – что он хочет от меня? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени", – заявлял президент.

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.  В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и заменить на "залетного ставленника".

Кличко говорил, что у него нет конфликта с Зеленским, но "периодически возникают обострения".

В интервью Гордону он отметил, что не рвется на прием к президенту. "Я не хочу попасть. Есть вопросы, которые необходимы для города, для страны… Я являюсь не только мэром города Киева, а еще руководителем Ассоциации городов Украины, где есть жесткие условия, где необходимо принимать на государственном, на высшем уровне решения – подготовка к отопительному сезону, борьба с коронавирусом, ключевые вещи", – сказал Кличко.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. 

После встречи Кличко дал интервью изданию ZN.UA, в котором обвинил власти в "прямом политическом давлении" и сказал, что ответа на вопрос о его причинах от главы государства не получил.

Теги: Киев, Виталий Кличко, соцопрос, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это полное разочарование". Партнер Ксении Мишиной по "Танцам со звездами" Евгений Кот заявил, что они целовались
"Это полное разочарование". Партнер Ксении Мишиной по "Танцам со звездами" Евгений Кот заявил, что они целовались
"Хюррем какая", "Миленькая-миленькая". Сумская очаровала сеть своим фото в 19 лет
"Хюррем какая", "Миленькая-миленькая". Сумская очаровала сеть своим фото в 19 лет
"Они выглядели счастливой парой". Лопес появилась с Аффлеком на красной дорожке в прозрачном платье без бюстгальтера. Фото
"Они выглядели счастливой парой". Лопес появилась с Аффлеком на красной дорожке в прозрачном платье без бюстгальтера. Фото
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь
Меган Фокс прятала раздутые губы после ночного визита к пластическому хирургу. Обнародованы фото
Меган Фокс прятала раздутые губы после ночного визита к пластическому хирургу. Обнародованы фото
"Ух ты, она в отличной форме". Жена Чмерковского показала стройные ноги и плоский живот
"Ух ты, она в отличной форме". Жена Чмерковского показала стройные ноги и плоский живот
"Новый день моего нового года жизни". Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа
"Новый день моего нового года жизни". Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа
Каминская о скандале с певицей Викой: Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого
Каминская о скандале с певицей Викой: Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого
Как посолить красную рыбу дома. Рецепт от эксперта
Как посолить красную рыбу дома. Рецепт от эксперта
"Шлепнуть?" Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко крупным планом снял голые ягодицы своей жены
"Шлепнуть?" Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко крупным планом снял голые ягодицы своей жены
"Натуральные самые лучшие". Рианна засветила соски
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера
  Солистка группы Kazka Зарицкая в новом клипе закрутила роман с партнером по "Танцам" Мешковым. Видео
  Солистка группы Kazka Зарицкая в новом клипе закрутила роман с партнером по "Танцам" Мешковым. Видео
"Мой приятный человек". Разведенный Пикалов из "Квартал 95" заселфился с подругой Брежневой, нежно прижавшись к ее щеке
"Мой приятный человек". Разведенный Пикалов из "Квартал 95" заселфился с подругой Брежневой, нежно прижавшись к ее щеке
"Я почувствовала себя истинным ничтожеством". Полуголая Мишина рассказала, как ее оценивал Константин Меладзе
"Я почувствовала себя истинным ничтожеством". Полуголая Мишина рассказала, как ее оценивал Константин Меладзе
"Все разладилось". 42-летний украинский бизнесмен Вавриш за две недели до годовщины свадьбы сообщил о разводе с женой-фотографом
"Все разладилось". 42-летний украинский бизнесмен Вавриш за две недели до годовщины свадьбы сообщил о разводе с женой-фотографом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (160759)
2
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (154277)
3
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (83569)
4
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (50112)
5
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (45376)
6
"Вывернула душу наизнанку". Loboda в ролике показала голый пах вблизи (42967)
7
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом (38821)
8
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (36420)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS