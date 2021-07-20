Парламент открыл путь к подписанию закона о Высшем совете правосудия

Народные депутаты от "Батьківщини", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и группы "Довіра" зарегистрировали в Раде четыре проекта постановлений под номерами 5068-п, 5068-п1, 5068-п2 и 5068-п3 об отмене решения парламента от 14 июля и которые блокировали подписание принятого законопроекта о ВСП.

За соответствующие проекты постановлений об отмене решения Рады на внеочередном заседании парламента 20 июля проголосовало 32, 32, 31 и 33 народных депутата при необходимой поддержке 226 нардепов.