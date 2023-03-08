ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Парламент Румынии призвал Россию безотлагательно вывести свои войска со всей территории Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Парламент Румынии поддержал Украину подавляющим числом голосов
Парламент Румынии поддержал Украину подавляющим числом голосов
Фото: pixabay.com

7 марта на совместном заседании обеих палат парламента Румынии была принята декларация, посвященная годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил телеканал Digi 24.

Документ поддержали 285 членов парламента, против проголосовали пять, еще двое воздержались.

В декларации указано, что Россия начала ничем не спровоцированную агрессивную войну против Украины, и это сопровождается "преступлениями против мирного населения Украины, систематическими атаками на энергетическую инфраструктуру, дезинформацией и пропагандой в беспрецедентных масштабах, лживой риторикой, которая пытается скрыть правду о войне".

"Начавшаяся год назад война наносит серьезный ущерб международному правопорядку, свободе судоходства, экономике и международной торговле, прямо или косвенно затрагивает огромное количество людей во всем мире и имеет тяжелые последствия, в том числе для продовольственной безопасности", – цитирует канал принятый документ.

Бухарест призвал Москву "безотлагательно прекратить войну и безотлагательно вывести все свои военные силы и технику со всей территории Украины, к международно признанным границам", и подчеркнул, что все решения РФ, которые касаются украинской территории с 2014 года, "представляют собой грубейшие нарушения Устава ООН, международного права, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также парламент Румынии попросил Россию сотрудничать с международными организациями, которые занимаются в том числе военными преступлениями РФ в Украине, и "немедленно прекратить риторику относительно применения ядерного оружия и акций устрашения в отношении других государств, а также необоснованные обвинения относительно якобы применения Украиной биологического оружия".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, оккупация Украины началась в 2014 году с Крыма и части Донбасса.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 20 сентября 2022 года заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, что Румыния поддерживала и будет поддерживать Украину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Румыния, ООН, война, военные, оккупация, декларация, вторжение, независимость, война России против Украины, безопасность, суверенитет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люблю каждый день". Муж Мендель показал их новое фото. Пара поженилась девять месяцев назад
"Люблю каждый день". Муж Мендель показал их новое фото. Пара поженилась девять месяцев назад
Галина ГРИШИНА
Принцесса Уэльская Кэтрин в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные
Принцесса Уэльская Кэтрин в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные
Галина ГРИШИНА
Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США
Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США
Галина ГРИШИНА
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
Галина ГРИШИНА
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
Галина ГРИШИНА
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Галина ГРИШИНА
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Галина ГРИШИНА
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
Галина ГРИШИНА
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Галина ГРИШИНА
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
Галина ГРИШИНА
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (106527)
2
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (39019)
3
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (34530)
4
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (33375)
5
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (29494)
6
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (26400)
7
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (25839) G
8
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (25259)
 
 
 
 