Парламент Румынии призвал Россию безотлагательно вывести свои войска со всей территории Украины

Документ поддержали 285 членов парламента, против проголосовали пять, еще двое воздержались.

В декларации указано, что Россия начала ничем не спровоцированную агрессивную войну против Украины, и это сопровождается "преступлениями против мирного населения Украины, систематическими атаками на энергетическую инфраструктуру, дезинформацией и пропагандой в беспрецедентных масштабах, лживой риторикой, которая пытается скрыть правду о войне".

"Начавшаяся год назад война наносит серьезный ущерб международному правопорядку, свободе судоходства, экономике и международной торговле, прямо или косвенно затрагивает огромное количество людей во всем мире и имеет тяжелые последствия, в том числе для продовольственной безопасности", – цитирует канал принятый документ.

Бухарест призвал Москву "безотлагательно прекратить войну и безотлагательно вывести все свои военные силы и технику со всей территории Украины, к международно признанным границам", и подчеркнул, что все решения РФ, которые касаются украинской территории с 2014 года, "представляют собой грубейшие нарушения Устава ООН, международного права, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также парламент Румынии попросил Россию сотрудничать с международными организациями, которые занимаются в том числе военными преступлениями РФ в Украине, и "немедленно прекратить риторику относительно применения ядерного оружия и акций устрашения в отношении других государств, а также необоснованные обвинения относительно якобы применения Украиной биологического оружия".

Война России против Украины. Главное (обновляется)