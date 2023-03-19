Парламентские выборы в Казахстане выиграла правящая партия – экзит-поллы

Все три социсследования показали, что поддержка правящей пропрезидентской партии "Аманат" колеблется в пределах 53,33–54,42%.

Также в Мажилис, согласно опросу, проходят, получив более 5% голосов, партии "Ауыл", "Республика", "Ак жол" и Народная партия Казахстана.

Явка на выборах, по предварительным данным ЦИК Казахстана, составила 54,19%.

Полные результаты экзит-поллов выглядят так:

"Институт евразийской интеграции":

"Социс А":

"Институт демократии":

"Наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения, в том числе вбросы бюллетеней. Полиция пресекла попытки протестов, задержав нескольких человек в столице", – отмечает "Радио Азаттык".

Контекст:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил Мажилис 19 января и назначил досрочные парламентские выборы на 19 марта 2023 года. Первоначально парламентские выборы в Казахстане должны были пройти в 2025 году.

По новой избирательной модели 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.