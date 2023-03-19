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Парламентские выборы в Казахстане выиграла правящая партия – экзит-поллы

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Явка на выборах в Казахстане составила, по предварительным данным, более 54%
Явка на выборах в Казахстане составила, по предварительным данным, более 54%
Фото: ЕРА

В результате выборов в Казахстане, которые прошли 19 марта, в Мажилис (нижнюю палату парламента) проходят пять партий из семи участвовавших. Об этом со ссылкой на результаты трех экзит-поллов сообщает "Радио Азаттык".

Все три социсследования показали, что поддержка правящей пропрезидентской партии "Аманат" колеблется в пределах 53,33–54,42%.

Также в Мажилис, согласно опросу, проходят, получив более 5% голосов, партии "Ауыл", "Республика", "Ак жол" и Народная партия Казахстана.

Явка на выборах, по предварительным данным ЦИК Казахстана, составила 54,19%.

Полные результаты экзит-поллов выглядят так:

"Институт евразийской интеграции":

  • "Аманат" – 53,46%;
  • "Ауыл" – 10,52%;
  • "Республика" – 8,9%;
  • "Ак жол" – 7,87%;
  • Народная партия Казахстана – 6,25%;
  • Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) – 5,31%;
  • "Байтак" – 3,22%;
  • против всех – 4,47%.

"Социс А":

  • "Аманат" – 54,42%;
  • "Ауыл" – 10,21%;
  • "Республика" – 8,79%;
  • "Ак жол" – 8,21%;
  • Народная партия Казахстана – 6,89%;
  • ОСДП – 4,91%.
  • "Байтак" – 2,17%;
  • против всех – 4,4%.

"Институт демократии":

  • "Аманат" – 53,33%;
  • "Ауыл" – 11,26%;
  • "Республика" – 8,33%;
  • "Ак жол" – 8,87%;
  • Народная партия Казахстана – 6,93%;
  • ОСДП – 5,12%.
  • "Байтак" – 2,51%;
  • против всех – 3,65%.

"Наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения, в том числе вбросы бюллетеней. Полиция пресекла попытки протестов, задержав нескольких человек в столице", – отмечает "Радио Азаттык".

Контекст:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил Мажилис 19 января и назначил досрочные парламентские выборы на 19 марта 2023 года. Первоначально парламентские выборы в Казахстане должны были пройти в 2025 году.

По новой избирательной модели 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: выборы, ЦИК, Казахстан, парламент, экзит-полл, партия, явка
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