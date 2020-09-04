Партия Порошенко потребовала протестировать на COVID-19 учеников и учителей в Киеве

В киевской организации партии "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко заявили, что в первые дни учебного года на карантин из-за коронавируса уже отправили несколько классов.

В "Европейской солидарности" требуют протестировать всех учеников и учителей Киева на COVID-19 Фото: EPA (архив)

Киевская организация партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от столичных властей и правительства провести тестирование учеников и учителей на COVID-19 "в связи с резким ростом заболеваемости и ухудшением эпидситуации в Киеве". Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном 4 сентября.

В политической силе считают, что Киевская горгосадминистрация и правительство должны обеспечить "срочное тестирование на коронавирус всех учеников и учителей Киева, а также преподавателей дошкольных учреждений".

"Некоторые школы не начали обучение, а отдельные классы отправлены на карантин. При сохранении такой тенденции через несколько месяцев в столице могут быть закрыты все школы. Также мы требуем от руководства города срочно обратиться в Верховную Раду и правительство с требованием ввести 100-процентную надбавку работникам школ и дошкольных учреждений, которые сейчас оказались в группе самого высокого риска", – говорится в заявлении.

"Европейская солидарность" также потребовала от Кабмина "срочно решить вопросы страхования здоровья и жизни учителей и обеспечить школьные учреждения средствами индивидуальной защиты".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 4 сентября общее количество инфицированных в мире превысило 26,3 млн, из них более 17,5 млн вылечились, а 868,8 тыс. умерли.

В Украине коронавирус подтвержден у 130 951 человека, из них 2761 скончался, а 60 613 выздоровели. Мэр Киева Виталий Кличко 4 сентября заявил, что две столичные школы перевели на дистанционное обучение, четыре детсада – на карантин из-за выявленных случаев инфицирования COVID-19.