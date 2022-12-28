По делу "Большого строительства" обыски провели не только у Резниченко и его спутницы, но и у координатора проекта – СМИ

Об этом написал в Facebook журналист-расследователь Михаил Ткач, позже информацию подтвердили источники "Схем" (проект "Радіо Свобода").

По информации журналистов, следственные действия проходили в коттеджном городке "Коник" в Киеве.

Они связаны с делом, в рамках расследования которого в тот же день детективы НАБУ проводили обыски в кабинете главы Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентина Резниченко и по адресам, связанным с Яной Хлантой – фитнес-тренером и, вероятно, спутницей Резниченко, а также совладелицей компании "Будінвест Інжиніринг", сообщили журналисты.

Контекст:

2 ноября журналисты "Схем" и "Украинской правды" сообщили, что компания "Будінвест Інжиніринг" за время полномасштабного вторжения РФ освоила 1,5 млрд грн на ремонт дорог в Днепропетровской области. Соосновательница фирмы Хланта, по данным журналистов, напрямую связана с Резниченко. Глава ОВА, как отмечается в сюжете "Схем", "очевидно имеет влияние" на распределение средств из местного бюджета между подрядчиками.

Специализированная антикоррупционная прокуратура на основании журналистских материалов открыла уголовное производство по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, и о злоупотреблении властью, его поручили расследовать НАБУ.

13 ноября "Схеми" и "Наші гроші" сообщили, что Резниченко и Хланта связаны с консультантом "Большого строительства" Юрием Голиком.