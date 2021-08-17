Почти половина украинцев считают, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента Украины – опрос

В ходе опроса в начале марта этого года, по данным социологов, так ответили 46,9% респондентов.

27,5% украинцев считают, что личные качества Зеленского в равной мере и соответствуют, и не соответствуют занимаемой им должности. В марте такой точки зрения придерживались 28,6% опрошенных.

В то же время 17,6% респондентов думают, что личные качества действующего главы государства соответствуют его посту (в марте – 17,9%).

Затруднились с ответом 7,4% украинцев.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, Зеленский – лидер президентского рейтинга. На выборах главы государства его готовы поддержать 28,8% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.