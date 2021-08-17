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Почти половина украинцев считают, что личные качества Зеленского не соответствуют должности президента Украины – опрос

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17,6% украинцев думают, что личные качества Зеленского соответствуют занимаемой им должности
17,6% украинцев думают, что личные качества Зеленского соответствуют занимаемой им должности
Фото: president.gov.ua

47,5% украинцев считают, что личные качества президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют должности главы государства. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 августа результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

В ходе опроса в начале марта этого года, по данным социологов, так ответили 46,9% респондентов.

27,5% украинцев считают, что личные качества Зеленского в равной мере и соответствуют, и не соответствуют занимаемой им должности. В марте такой точки зрения придерживались 28,6% опрошенных.

В то же время 17,6% респондентов думают, что личные качества действующего главы государства соответствуют его посту (в марте – 17,9%).

Затруднились с ответом 7,4% украинцев.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, Зеленский – лидер президентского рейтинга. На выборах главы государства его готовы поддержать 28,8% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

20 мая 2021 года исполнилось два года со дня инаугурации Зеленского.

Теги: Украина, рейтинг, соцопрос, Владимир Зеленский, Центр Разумкова, украинцы, президент
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