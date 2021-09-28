Почти половина украинцев считают, что визит Зеленского в США никак не отразится на украинско-американских отношениях – опрос

В то же время 32,2% опрошенных думают, что состоявшийся визит приведет к серьезным последствиям во взаимоотношениях между двумя странами.
Еще 20% респондентов затруднились с ответом.
По данным социологов, 53,5% украинцев считают, что после избрания Зеленского президентом отношения Украины и США не претерпели изменений.
По мнению 21% граждан, взаимоотношения с Соединенными Штатами при Зеленском улучшились, 13,9% опрошенных думают, что ухудшились.
Опрос проводился с 16-го по 21 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки – 2,4%.
Зеленский прибыл в Вашингтон с рабочим визитом в ночь на 31 августа. Он встретился с президентом США Джо Байденом на следующий день.
По итогам встречи США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США заявило о намерении оказать финансовую поддержку для проведения реформ в 2021 году.
В рамках визита Зеленского был также подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.