Почти половина украинцев считают, что визит Зеленского в США никак не отразится на украинско-американских отношениях – опрос

53,5% украинцев считают, что после избрания Зеленского президентом отношения Украины и США не претерпели изменений Фото: president.gov.ua

В то же время 32,2% опрошенных думают, что состоявшийся визит приведет к серьезным последствиям во взаимоотношениях между двумя странами.

Еще 20% респондентов затруднились с ответом.

По данным социологов, 53,5% украинцев считают, что после избрания Зеленского президентом отношения Украины и США не претерпели изменений.

По мнению 21% граждан, взаимоотношения с Соединенными Штатами при Зеленском улучшились, 13,9% опрошенных думают, что ухудшились.

Опрос проводился с 16-го по 21 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки – 2,4%.