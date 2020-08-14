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Под Офисом президента прошла акция протеста. Ее участники требовали проведения местных выборов в Луганской области

Жители Луганской области требовали проведения местных выборов в восьми районах Луганской и 10 объединенных территориальных общинах Донецкой областей, которые отменил Центризбирком; также они требуют уволить председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

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Акция прошла в Киеве
Акция прошла в Киеве
Фото предоставлено пресс-службой Сергея Шахова

14 августа у здания Офиса президента Украины прошла акция протеста, участники которой настаивают на проведении местных выборов в объединенных территориальных общинах на подконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей. Трансляция велась на странице нардепа Сергея Шахова в Facebook.

Как сообщают "Українські новини", на митинг приехали жители Луганской области. Кроме прочего, они требуют увольнения председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

ЦИК, принимая решение о невозможности проведения местных выборов в ряде ОТГ Луганской и Донецкой областей, кроме прочего, принял во внимание заключение Луганской военно-гражданской администрации.

"Этот отчет не просто содержит неправдивую информацию, но и сознательно вводит в заблуждение руководство страны", – заявил Шахов во время митинга и обвинил Гайдая в подделке документов.

"Люди ждали пять лет, чтобы снести ту банду местных депутатов, которая засела в горсоветах. Вся Луганщина хочет провести честные и мирные выборы. Так давайте определимся, в какой стране мы живем: президент хочет мира, а губернатор хочет войны?" – добавил он.

Шахов напомнил, что в 2015 году на подконтрольной Киеву территории проходили местные выборы, а в 2019-м – парламентские.

Кроме того, пишут "Українські новини", участники акции заявили, что по дороге в Киев их не пропускали на пунктах пропуска более пяти часов, обыскивали, записывали личные данные, проверяли телефоны и личные вещи.

https://www.facebook.com/100044102448674/videos/192700912209989/

8 августа ЦИК Украины назначил на 25 октября местные выборы. Перечень общин Донецкой и Луганской областей, где невозможно провести первые местные выборы, определили на следующий день: невозможным признали проведение местных выборов в восьми районах Луганской и 10 объединенных территориальных общинах Донецкой областей.

10 августа акция протеста против этого решения ЦИК прошла в Северодонецке Луганской области.

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