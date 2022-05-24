Пока на таможне такой бардак, таможенник не имеет морального права говорить о повышении зарплат – Гетманцев

"Мы неоднократно говорили на комитете, что таможня – направление, за которое стыдно. Но мы не назначаем руководство таможни, мы можем только контролировать его работу. Последняя перезагрузка руководства таможни была вызвана тоже этим", – сказал он.

По словам нардепа, на таможне нужно провести ряд изменений.

"Первое – ввести очень жесткую военную диктатуру среди чиновников и иерархию. Убить клановость. Второе – обеспечить отсутствие правоохранителей на таможенных постах, являющихся частью коррупционной деятельности. Третье – введение общего транзита, когда есть единая база информации из ЕС и некоторых других стран", – объяснил Гетманцев.

Он подчеркнул, что такая система была предусмотрена на законодательном уровне еще в 2019 году, но не реализована до сих пор.

"Также нужны общие пункты пропуска с западными таможнями, сейчас открываем только один. Что еще? Ротации таможенников", – считает Гетманцев.

Он также раскритиковал эксперимент с привлечением к работе таможни студентов и участников боевых действий на Донбассе.

"Не нужны эксперименты. Нужны политическая воля, жесткая иерархия и определенные четкие действия, приводящие к положительному результату. Хотя я лично предлагаю давать возможность военным после победы переводиться на таможню вне конкурса. Безусловно, после соответствующей подготовки", – сказал нардеп.

Он озвучил идею платить таможенникам зарплату в зависимости от результатов работы ведомства.

"Таможня должна дать результат, а бизнес, люди должны отреагировать и сказать: "Да, действительно нам стало проще". На эти [изменения] нужно немного – два месяца. Тогда у нас будет моральное право платить таможенниками 30–40–50 тыс. грн, а не 8 тыс. грн, как сейчас. И мы должны дать таможенникам обязательства, что если будут изменения, то с третьего месяца они получат по-новому. Но пока на таможне бардак такого уровня, ты не имеешь морального права перед обществом говорить о повышении зарплат", – считает Гетманцев.