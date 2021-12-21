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Политолог Молчанов заявил, что санкции СНБО будут обжалованы в ЕСПЧ

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Кирилл Молчанов: Неизвестные действия неизвестных лиц трансформируются в вину, ответственность и ограничение прав и свобод украинских граждан
Кирилл Молчанов: Неизвестные действия неизвестных лиц трансформируются в вину, ответственность и ограничение прав и свобод украинских граждан
Фото: Kirill Molchanov / Facebook

Санкции СНБО против украинских граждан противоречат практике Европейского суда по правам человека, будут легко в нем обжалованы, а пострадавшие от них получат компенсацию, заявил политический эксперт Кирилл Молчанов в своем Facebook 21 декабря.

"Санкции СНБО против украинских граждан противоречат практике ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека) и будут легко обжалованы, а те, против кого их ввели, получат денежные компенсации, сумма которых может составить порядка 750 млн грн. Такой вывод может сделать любой компетентный юрист, хотя бы немного ознакомившись с их текстом", – написал Молчанов.

Эксперт рассказал о практике ЕСПЧ и причинах, по которым решения о санкциях против украинских граждан будут легко, по его прогнозу, обжалованы.

"Решения ЕСПЧ четко указывают на то, что толкования решений национальных судов должны основываться на научных исследованиях правоведов. А они, например, единогласно считают, что к украинским гражданам могут применяться санкции только лишь в случае судебных приговоров об участии в террористической деятельности, которых, как мы видим, нет. Идем дальше – ЕСПЧ настаивает на принципе индивидуализации юридической ответственности. Она также отсутствует в указах о санкциях. Как уже неоднократно отмечалось экспертами в нашем случае, неизвестные действия неизвестных лиц трансформируются в вину, ответственность и ограничение прав и свобод украинских граждан. Никакой конкретики тут нет", – заявил Молчанов.

Эксперт добавил, что в своей практике ЕСПЧ всегда настаивает на принципах конфиденциальности и защиты персональных данных, а также на открытости, праве на доступ, праве на участие, праве быть услышанным, представительстве и помощи. Молчанов считает, что в случае с санкциями против украинских граждан все эти принципы были нарушены, как и принцип права на уважение к частной жизни, который нарушается, по его словам, из-за указания личных данных в публикуемых указах.

"Словом, санкции [президента Украины Владимира] Зеленского на деле оказались юридически ничтожными и такими, за которые придется расплачиваться из государственного бюджета после их обжалования в ЕСПЧ", – резюмировал Молчанов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3375166052710467&id=100006513155033

Контекст:

С февраля 2021 года СНБО принял несколько решений о введении санкций. В частности, под действие ограничительных мер попали нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак, пророссийсий блогер Анатолий Шарий, его жена Ольга, главред издания "Страна" Игорь Гужва, а также сотни "воров в законе". Кроме того, санкции были введены против каналов Козака "112 Украина", NewsOne и ZIK, против издания "Страна" и ряда других юридических лиц.

Под санкции СНБО также попали россияне и украинцы, причастные к деятельности спецслужб РФ, Зеленский ввел это решение в действие 18 ноября.

Теги: ЕСПЧ, санкции, СНБО, Кирилл Молчанов
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