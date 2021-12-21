Политолог Молчанов заявил, что санкции СНБО будут обжалованы в ЕСПЧ

"Санкции СНБО против украинских граждан противоречат практике ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека) и будут легко обжалованы, а те, против кого их ввели, получат денежные компенсации, сумма которых может составить порядка 750 млн грн. Такой вывод может сделать любой компетентный юрист, хотя бы немного ознакомившись с их текстом", – написал Молчанов.

Эксперт рассказал о практике ЕСПЧ и причинах, по которым решения о санкциях против украинских граждан будут легко, по его прогнозу, обжалованы.

"Решения ЕСПЧ четко указывают на то, что толкования решений национальных судов должны основываться на научных исследованиях правоведов. А они, например, единогласно считают, что к украинским гражданам могут применяться санкции только лишь в случае судебных приговоров об участии в террористической деятельности, которых, как мы видим, нет. Идем дальше – ЕСПЧ настаивает на принципе индивидуализации юридической ответственности. Она также отсутствует в указах о санкциях. Как уже неоднократно отмечалось экспертами в нашем случае, неизвестные действия неизвестных лиц трансформируются в вину, ответственность и ограничение прав и свобод украинских граждан. Никакой конкретики тут нет", – заявил Молчанов.

Эксперт добавил, что в своей практике ЕСПЧ всегда настаивает на принципах конфиденциальности и защиты персональных данных, а также на открытости, праве на доступ, праве на участие, праве быть услышанным, представительстве и помощи. Молчанов считает, что в случае с санкциями против украинских граждан все эти принципы были нарушены, как и принцип права на уважение к частной жизни, который нарушается, по его словам, из-за указания личных данных в публикуемых указах.

"Словом, санкции [президента Украины Владимира] Зеленского на деле оказались юридически ничтожными и такими, за которые придется расплачиваться из государственного бюджета после их обжалования в ЕСПЧ", – резюмировал Молчанов.