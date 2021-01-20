Политолог: В Броварах "Слуга народа" теряет рейтинг, а "За майбутнє" – растет

В контексте уже периодически всплывающей темы досрочных выборов в Раду преимущества будут у партий, имеющих не только разветвленную региональную структуру, но и имеющих в арсенале местную "повестку дня", отметил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Повторные выборы в городской совет Броваров иллюстрируют общую тенденцию по Украине – "Слуга народа" стремительно теряет доверие избирателей, при этом растут рейтинги политсил, которые объединяют людей с положительной историей успеха в общинах, – партии "За майбутнє" и команд мэров. Об этом написал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев на своей странице в Facebook.

"Никуда не ушел кризис "Слуги народа", они продолжают терять поддержку. В Броварах "слуги" за три месяца потеряли треть от того, что имели, съехав с 12,4% в октябре до 7,91% в январе. Сохраняют поддержку политические проекты с местной пропиской, которые объединяют людей с положительной историей успеха и заделом реальных дел. Партия действующего городского головы "Команда Игоря Сапожко" нарастила по сравнению с октябрем более 10% поддержки. Интересно, что КИС шел на выборы фактически в коалиции с партией УДАР киевского мэра Виталия Кличко, которая также за три месяца смогла получить на 3,46% больше голосов (5,36% в январе и 1,9% в октябре). По сравнению с октябрьскими на 7,9% улучшила результат "За майбутнє": эта политсила в январе получила 9,3%", – отметил эксперт.

Золотарев добавил, что это хороший результат для новой партии, которая заявила о себе лишь в мае 2020 года.

"О предпосылках этого уже писал осенью. Результат в Броварах показывает: партия оказалась вполне "комфортной" для региональных элит: местных предпринимателей, политиков и лидеров мнений. Потому она и сумела осенью набрать по Украине 11% всех мандатов, второе место по числу избранных глав общин, и сформировала большинство в нескольких областных советах. В контексте уже периодически всплывающей темы досрочных выборов в Раду преимущества будут у партий, имеющих не только разветвленную региональную структуру, но и имеющих в арсенале местную "повестку дня", – написал политолог.

По словам Золотарева, тенденция 2020 года сохраняется – выборы городского головы выиграл действующий мэр, а кандидат от "Слуги народа" занял третье место.

"Повторные выборы в городской совет в Броварах интересны тем, что в городе-спутнике столицы перевыбирали и мэра, и горсовет после того, как суд признал результаты выборов 25 октября сфальсифицированными. В этот раз все прошло при неплохой явке 43,02%, рядом в Борисполе – только 30,15%. В первом туре побеждает действующий мэр Игорь Сапожко с 53,95% поддержки. На втором месте представитель "Евросолидарности" – Олег Иваненко. На третьем – Дмитрий Ратников от "Слуги народа". Как видим по результатам, тренды 2020 года остались в силе", – отметил политолог.