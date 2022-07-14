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ПОЛИТИКА

Порошенко снова собирается в заграничную командировку. В прошлый раз он смог выехать из Украины с третьей попытки

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Из предыдущей поездки Порошенко вернулся на неделю позже, чем заявлял
Из предыдущей поездки Порошенко вернулся на неделю позже, чем заявлял
Фото: EPA

Депутат от фракции "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко собрался посетить Эстонию. Об этом 13 июля сообщила в Telegram пресс-служба партии.

"Он проведет встречи с представителями парламента и политических кругов Эстонии для обсуждения политических, экономических вызовов для Украины и региона в результате широкомасштабного российского вторжения, перспектив европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", – говорится в сообщении.

Поездка Порошенко будет длиться до 13 июля. 

Контекст:

Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением, введенным после открытого вторжения России. Народные депутаты могут пересекать государственную границу страны по командировочному удостоверению, которое подписал лично глава Верховной Рады. Кроме того, на рассмотрении в парламенте есть законопроект, который позволит депутатам покидать страну с помощью дипломатического паспорта по упрощенной процедуре. 

В конце мая Порошенко уже покидал страну. Он с третьей попытки выехал в командировку в Европу. В "Европейской солидарности" его выезд объясняли планами попасть в Нидерланды на саммит Европейской народной партии – крупнейшего партийного объединения Евросоюза, в котором "Европейская солидарность" является ассоциированным членом. Поездка должна была длиться два дня, но Порошенко вернулся только 8 июня. За несколько дней до возвращения его видели в Лондоне с дочкой.  

Если политик во время войны выезжает за пределы Украины, он должен вернуться с результатом, об этом заявил 6 июня журналистам президент Зеленский, отвечая на вопрос о сложностях с пересечением границы для лидера "Европейской солидарности". "Мы не запрещаем выезжать, но ты должен приехать с результатом. Его нет – ты гастролер",  – отметил глава государства.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Эстония, российская агрессия, война России против Украины, Европейская солидарность
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