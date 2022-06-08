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Порошенко вернулся в Украину

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Порошенко провел в Европе более недели
Порошенко провел в Европе более недели
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который был в командировке в Европе, вернулся в Украину. Об этом сообщила 8 июня "Украинская правда".

Пресс-служба "Евросолидарности" опубликовала видео, на котором Порошенко запечатлен за рулем автомобиля. Ролик снимала нардеп от этой же партии София Федина.

Она рассказала о партии из 12 внедорожников, которые будут переданы на фронт. Вместе с Порошенко в автомобиле была его супруга Марина.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/525216076053452/

"Украинской правде" пресс-служба партии подтвердила, что пятый президент уже находится во Львове.

Контекст:

Порошенко фигурирует в ряде уголовных производств. По словам самого политика, их было 130, часть уже закрыли.

30 мая Порошенко с третьей попытки выехал в командировку в Европу. В "Европейской солидарности" его выезд объясняли планами попасть в Нидерланды на саммит Европейской народной партии – крупнейшего партийного объединения Евросоюза, в котором "Европейская солидарность" является ассоциированным членом. Перед этим его дважды не пропускали через границу – 27-го и 29 мая, отказ в выезде объясняли проблемами с документами.

Порошенко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, требуя выезда в официальную командировку. "Надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", – отметил в нем бывший президент утром 30 мая, а через некоторое время стало известно, что он выехал из страны.

Если политик во время войны выезжает за пределы Украины, он должен вернуться с результатом, заявил 6 июня журналистам президент Зеленский, отвечая на вопрос о сложностях лидера "Европейской солидарности" с пересечением границы. "Мы не запрещаем выезжать, но ты должен приехать с результатом. Его нет – ты гастролер", – отметил глава государства.

В начале июня Порошенко заметили гуляющим в Лондоне.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, Петр Порошенко, Марина Порошенко, Европейская солидарность, София Федина
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