Порошенко вернулся в Украину

Порошенко фигурирует в ряде уголовных производств. По словам самого политика, их было 130, часть уже закрыли.

30 мая Порошенко с третьей попытки выехал в командировку в Европу. В "Европейской солидарности" его выезд объясняли планами попасть в Нидерланды на саммит Европейской народной партии – крупнейшего партийного объединения Евросоюза, в котором "Европейская солидарность" является ассоциированным членом. Перед этим его дважды не пропускали через границу – 27-го и 29 мая, отказ в выезде объясняли проблемами с документами.

Порошенко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, требуя выезда в официальную командировку. "Надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", – отметил в нем бывший президент утром 30 мая, а через некоторое время стало известно, что он выехал из страны.

Если политик во время войны выезжает за пределы Украины, он должен вернуться с результатом, заявил 6 июня журналистам президент Зеленский, отвечая на вопрос о сложностях лидера "Европейской солидарности" с пересечением границы. "Мы не запрещаем выезжать, но ты должен приехать с результатом. Его нет – ты гастролер", – отметил глава государства.

В начале июня Порошенко заметили гуляющим в Лондоне.