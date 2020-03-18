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После назначения Ермак думал уволить всех своих заместителей и упразднить такую должность – СМИ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после назначения озвучил высшему руководству государства идею уволить всех заместителей Офиса президента, а вместо них подчинить себе руководителей департаментов, выяснила "Украинская правда".

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Источники "Украинской правды" рассказали, что если Ермак уволит своих заместителей, то ему придется подписывать по 300 400 документов в день
Источники "Украинской правды" рассказали, что если Ермак уволит своих заместителей, то ему придется подписывать по 300–400 документов в день
Фото: EPA

После назначения руководителем Офиса президента Украины Андрей Ермак рассматривал возможность упразднить должность заместителя руководителя Офиса президента и уволить всех своих заместителей. Об этом 16 марта сообщила "Украинская правда" в материале "Дебогданизация Зеленского. Как теперь работает Офис президента". 

После увольнения Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента в администрации остались работать шесть его заместителей: Сергей Трофимов, Андрей Смирнов, Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Игорь Жовква, Анна Коваленко и Юлия Ковалив. Бывший министр социальной политики Юлия Соколовская была назначена заместителем главы Офиса президента уже после повышения Ермака.

"Ермак пришел с идеей вообще убрать такую должность, как заместитель главы офиса. Чтобы был только он и под ним напрямую руководители департаментов. Но что-то он не спешит это делать", – рассказал источник издания.

Он сообщил, что присутствовал на встрече Ермака с высшим руководством государства, на которой тот озвучил эту идею. 

Собеседник предположил, что если структуру Офиса президента все же изменят, то Ермаку придется взять на себя много функций, которыми сейчас заняты его заместители. 

"Я не представляю руководителя департамента, который сам себе решит сходить к президенту. У них другая система координат. Так мы Ермаку и объясняли, что, если убрать всех заместителей, то к президенту он будет ходить сам из-за каждой мелочи", – считает источник издания.

Один из заместителей Ермака сказал журналистам на условиях анонимности, что структуру стоит менять, только если Ермак "хочет подписывать в день по 300400 документов, которые прорабатывают заместители, и заниматься всеми их делами".

Издание выяснило, что Ермак пока не озвучивал эту идею своим подчиненным. 

По информации источников "Украинской правды", кадровые изменения в Офисе президента в скором времени все же произойдут, и касаться они будут медийного и коммуникационного направлений.

11 февраля глава государства Владимир Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента, которую он занимал с июня 2019 года, и назначил на его место своего помощника Ермака. На Банковой заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. 

Богдан своей отставки не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. Президент отмечал, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал.

Теги: Юрий Костюк, Анна Коваленко, Юлия Ковалив, Сергей Трофимов, Андрей Смирнов, Александр Ермак, Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Игорь Жовква
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