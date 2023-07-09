Посол Израиля в Украине заявил, что его страна не участвует в Крымской платформе из-за "чувствительности в отношениях с РФ"

Журналист спросил у дипломата, почему Израиль не присоединяется к Крымской платформе.
"Мы рассматриваем вопрос о присоединении к Крымской платформе в разных форматах. Вы знаете, что есть Крымская платформа на уровне глав государств, на парламентском уровне. До настоящего времени Израиль воздерживался от участия в Крымской платформе по тем же причинам, по которым мы воздерживаемся и от передачи вооружений Украине. Это связано с нашей чувствительностью в отношениях с Россией и с той опасностью, которая может создаться, если Израиль сделает какие-то неосторожные шаги, могущие привести к обострению ситуации", – ответил Бродский.
По словам посла Израиля в Украине, "это решение не окончательное".
"Я не исключаю, что в какой-то момент Израиль примет решение присоединиться к Крымской платформе", – подчеркнул Бродский.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и другими странами.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций, в том числе лидеры "Большой семерки", представители Африки и стран Латинской Америки.