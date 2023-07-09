Посол Израиля в Украине заявил, что его страна не участвует в Крымской платформе из-за "чувствительности в отношениях с РФ"

Бродский объяснил, чего опасается Израиль в случае присоединения к Крымской платформе Фото: Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine / Facebook

Журналист спросил у дипломата, почему Израиль не присоединяется к Крымской платформе.

"Мы рассматриваем вопрос о присоединении к Крымской платформе в разных форматах. Вы знаете, что есть Крымская платформа на уровне глав государств, на парламентском уровне. До настоящего времени Израиль воздерживался от участия в Крымской платформе по тем же причинам, по которым мы воздерживаемся и от передачи вооружений Украине. Это связано с нашей чувствительностью в отношениях с Россией и с той опасностью, которая может создаться, если Израиль сделает какие-то неосторожные шаги, могущие привести к обострению ситуации", – ответил Бродский.

По словам посла Израиля в Украине, "это решение не окончательное".

"Я не исключаю, что в какой-то момент Израиль примет решение присоединиться к Крымской платформе", – подчеркнул Бродский.