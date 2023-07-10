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Посол Израиля заявил, что Украина получает от его страны "колоссальную помощь"

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Бродский отметил, что позиция украинских дипломатов по отношению к Израилю "контрпродуктивна"
Бродский отметил, что позиция украинских дипломатов по отношению к Израилю "контрпродуктивна"
Фото: Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine / Facebook

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью ZN.UA, которое было опубликовано 8 июля, прокомментировал произошедший в конце июня вызов в МИД Израиля украинского посла Евгения Корнийчука.

25 июня посольство Украины в Израиле заявило, что Израиль, прикрываясь заявлениями о нейтралитете, активно налаживает отношения со страной-агрессором РФ, и призвало правительство Израиля изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами. 26 июня глава МИД Израиля Эли Коэн объявил, что Корнийчуку сделают выговор за "неприемлемую" критику Израиля.

"Последнее заявление украинского посла о том, что Израиль никак не помогает Украине и солидаризировался с Россией, вызвало негодование в израильском МИД. Поэтому посол и был вызван для очень серьезного разговора. Утверждения посла абсолютно беспочвенны и особенно обидны в свете той колоссальной помощи, которую Израиль оказывал и продолжает оказывать", – сказал Бродский.

Он считает, что "эти заявления особенно неуместны через несколько дней после приезда" в Израиль первой леди Украины Елены Зеленской.

"Нам кажется, что подобные заявления абсолютно контрпродуктивны. У меня, честно говоря, возникает вопрос: осознают ли люди, делающие их, что они наносят ущерб не только отношениям между Израилем и Украиной? Они наносят ущерб самой Украине и ее интересам: эти заявления, равно как и голосование в ООН против Израиля, отрицательно сказываются на поддержке вашей страны среди израильтян", – заявил посол.

На вопрос, "почему Израиль, считающий себя частью западного мира, до сих пор не присоединился к западным санкциям" против РФ и товарооборот между этими странами увеличивается, Бродский ответил, что "в истории Израиля не было прецедента", чтобы государство накладывало односторонние санкции против какой-либо страны.

"В израильском законодательстве не предусмотрена такая возможность. При этом Израиль заявил, что не будет действовать в обход санкций. Он так и поступает: в израильском МИД создан специальный отдел, отслеживающий, чтобы ни одна государственная структура Израиля не нарушала ограничительные меры. С частными компаниями немного сложнее… Ни одна государственная структура не будет действовать в обход международных санкций в отношении России. [...] Нарушение санкций может повлечь за собой серьезные последствия для израильских компаний. Израиль очень сильно завязан на торговлю с западными странами, на европейский и американский рынки. Ни одна серьезная израильская компания не позволит себе работать в обход санкций, потому что понимает, чем это все может для нее закончиться", – объяснил он.

Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Бени Ганц, который занимал пост министра обороны в прошлом правительстве, заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять системы ПВО, которые просит Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько раз подчеркивал, что Израиль не поставляет Украине военную помощь. При этом, по его словам, Израиль "не нейтрален", а находится на стороне Украины в ее защите против агрессии России.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Израиль, санкции, МИД Израиля, Михаэль Бродский (посол)
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