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Премьер Эстонии: Единственная гарантия безопасности для Украины, которая действительно работает, – это членство в НАТО

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Каллас: Украинцы подали заявку, и НАТО должен ответить на эту заявку
Каллас: Украинцы подали заявку, и НАТО должен ответить на эту заявку
Фото: EPA

Украина не сможет стать членом НАТО, пока не закончится война, развязанная Россией. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью телеканалу ETV, сообщает ERR 27 апреля.

"Они подали заявку, и НАТО должен ответить на эту заявку. Если мы говорим о предоставлении Украине каких-то гарантий безопасности, то единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, – это членство в НАТО. И со своей стороны мы пытаемся убедить союзников, почему такая четкая перспектива после окончания войны должна быть предоставлена Украине, чтобы эти сигналы были ясными. И, с другой стороны, мы говорим Украине, что они также должны предпринять в своей риторике или [действиях по] убеждению, чтобы двигаться в этом направлении", – сказала она.

По словам Каллас, украинского президента больше всего заботят поставки боеприпасов и оружия, но также вопрос о вступлении страны в НАТО и Евросоюз.

Премьер-министр отметила, что, по словам украинских властей, они не чувствуют прямого давления со стороны Запада для заключения мира.

"Но ясно, что их успех на поле боя зависит от того, насколько союзники [по НАТО] поддерживают их оружием", – добавила она.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Эстония, Владимир Зеленский, война России против Украины, Кая Каллас
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