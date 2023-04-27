Премьер Эстонии: Единственная гарантия безопасности для Украины, которая действительно работает, – это членство в НАТО

"Они подали заявку, и НАТО должен ответить на эту заявку. Если мы говорим о предоставлении Украине каких-то гарантий безопасности, то единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, – это членство в НАТО. И со своей стороны мы пытаемся убедить союзников, почему такая четкая перспектива после окончания войны должна быть предоставлена Украине, чтобы эти сигналы были ясными. И, с другой стороны, мы говорим Украине, что они также должны предпринять в своей риторике или [действиях по] убеждению, чтобы двигаться в этом направлении", – сказала она.

По словам Каллас, украинского президента больше всего заботят поставки боеприпасов и оружия, но также вопрос о вступлении страны в НАТО и Евросоюз.

Премьер-министр отметила, что, по словам украинских властей, они не чувствуют прямого давления со стороны Запада для заключения мира.

"Но ясно, что их успех на поле боя зависит от того, насколько союзники [по НАТО] поддерживают их оружием", – добавила она.