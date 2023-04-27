Украина получила от стран НАТО более 1,5 тыс. единиц бронетехники и 230 танков – Столтенберг

"В целом, через Контактную группу во главе с Соединенными Штатами союзники и партнеры по НАТО оказали Украине беспрецедентную поддержку. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже поставлено. Это означает более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другой техники, включая огромное количество боеприпасов. Всего мы подготовили и оснастили более девяти новых украинских бронетанковых бригад", – сказал он.

По словам Столтенберга, это поставит Украину в сильную позицию, чтобы продолжить отвоевывать оккупированные территории.

Также он добавил, что фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку, включая медикаменты, мобильные спутниковые системы и понтонные мосты. На саммите в Вильнюсе НАТО планирует выступить с многолетней программой поддержки Украины, отметил Столтенберг.