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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получила от стран НАТО более 1,5 тыс. единиц бронетехники и 230 танков – Столтенберг

Столтенберг рассказал о поддержке Украины Западом
Столтенберг рассказал о поддержке Украины Западом
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал во время встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем 27 апреля, что Украина получила 98% обещанной НАТО военной техники. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"В целом, через Контактную группу во главе с Соединенными Штатами союзники и партнеры по НАТО оказали Украине беспрецедентную поддержку. Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже поставлено. Это означает более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другой техники, включая огромное количество боеприпасов. Всего мы подготовили и оснастили более девяти новых украинских бронетанковых бригад", – сказал он.

По словам Столтенберга, это поставит Украину в сильную позицию, чтобы продолжить отвоевывать оккупированные территории.

Также он добавил, что фонд НАТО для Украины оказывает срочную поддержку, включая медикаменты, мобильные спутниковые системы и понтонные мосты. На саммите в Вильнюсе НАТО планирует выступить с многолетней программой поддержки Украины, отметил Столтенберг. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года был основан формат "Рамштайн" – встречи консультативной группы по оказанию помощи Украине, в том числе по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы проводятся регулярно.

Последняя, 11-я встреча в формате "Рамштайн" состоялась 21 апреля 2023 года. Ключевыми вопросами на заседании стали ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.

По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, обеспечит ВСУ преимущество на поле боя.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, военная техника, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины
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