Зеленский обсудил с советником премьер-министра Великобритании оборонную поддержку Украины и предстоящий саммит НАТО

Также во встрече участвовали начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин и помощник главы британского правительства по военным вопросам Джейми Норман.

Зеленский отметил лидерскую позицию Великобритании относительно поставок военной помощи Украине.

"Хочу попросить вас продолжить убеждать партнеров в необходимости предоставления Украине всего нужного вооружения и военной техники", – сказал он.

Барроу и Зеленский обсудили вопросы дальнейшего оказания оборонной помощи Украине. В частности, президент Украины заявил о важности передачи Украине военных самолетов западного образца. Он призвал Великобританию взять на себя лидерство в формировании "воздушной коалиции" для Украины.

Также собеседники говорили о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе (Литва), который запланирован на лето. Зеленский отметил, что Украина ожидает от саммита "конкретных решений, которые приблизят завершение войны и усилят безопасность Европы". В этом контексте президент также проинформировал Барроу о работе над созданием действенных гарантий безопасности для Украины до тех пор, пока она находится на пути к членству в Альянсе.