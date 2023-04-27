Зеленский обсудил с советником премьер-министра Великобритании оборонную поддержку Украины и предстоящий саммит НАТО

Также во встрече участвовали начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин и помощник главы британского правительства по военным вопросам Джейми Норман.
Зеленский отметил лидерскую позицию Великобритании относительно поставок военной помощи Украине.
"Хочу попросить вас продолжить убеждать партнеров в необходимости предоставления Украине всего нужного вооружения и военной техники", – сказал он.
Барроу и Зеленский обсудили вопросы дальнейшего оказания оборонной помощи Украине. В частности, президент Украины заявил о важности передачи Украине военных самолетов западного образца. Он призвал Великобританию взять на себя лидерство в формировании "воздушной коалиции" для Украины.
Также собеседники говорили о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе (Литва), который запланирован на лето. Зеленский отметил, что Украина ожидает от саммита "конкретных решений, которые приблизят завершение войны и усилят безопасность Европы". В этом контексте президент также проинформировал Барроу о работе над созданием действенных гарантий безопасности для Украины до тех пор, пока она находится на пути к членству в Альянсе.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнеров.
В курс входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. 5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что программу расширили – в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ.
В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января.