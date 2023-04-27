Послы ЕС снова не достигли договоренности по поводу закупок боеприпасов для Украины – СМИ

В ЕС пока не договорились о совместных закупках боеприпасов для Украины Фото: EPA

СМИ напомнило, что ЕС договорился поставить Украине 1 млн боеприпасов до конца года, но поставки идут медленно – отправили менее 40 тыс.

Источник рассказал о растущем напряжении и раздражении среди стран – членов ЕС из-за поведения Франции, которая настаивает, что боеприпасы для Украины должны производиться в пределах Евросоюза, и блокирует закупки.

"Европейская военная промышленность не может быть определена таким образом. Даже если производство находится в стране ЕС и порох для боеприпасов идет из Южной Кореи, Франция не хочет соглашаться", – сказал дипломат.

Один из дипломатов заявил: "Кто-то думает, что спешить некуда. Пока Украина истекает кровью".