ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Послы ЕС снова не достигли договоренности по поводу закупок боеприпасов для Украины – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ЕС пока не договорились о совместных закупках боеприпасов для Украины
В ЕС пока не договорились о совместных закупках боеприпасов для Украины
Фото: EPA

Послы Евросоюза 26 апреля не смогли достигнуть договоренности о совместных закупках боеприпасов для Украины и неизвестно, достигнут ли ее в пятницу, 28 апреля. Об этом со ссылкой на источники сообщила польская радиостанция RMF FM.

СМИ напомнило, что ЕС договорился поставить Украине 1 млн боеприпасов до конца года, но поставки идут медленно – отправили менее 40 тыс.

Источник рассказал о растущем напряжении и раздражении среди стран – членов ЕС из-за поведения Франции, которая настаивает, что боеприпасы для Украины должны производиться в пределах Евросоюза, и блокирует закупки.

"Европейская военная промышленность не может быть определена таким образом. Даже если производство находится в стране ЕС и порох для боеприпасов идет из Южной Кореи, Франция не хочет соглашаться", – сказал дипломат.

Один из дипломатов заявил: "Кто-то думает, что спешить некуда. Пока Украина истекает кровью".

Контекст:

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша, 20 апреля – Словения

23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Сначала будет выделен €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку еще на €1 млрд.

13 апреля Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины. Решение реализует первую часть соглашения от 20 марта о боеприпасах для Украины.

20 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о "разочаровании" из-за неспособности ЕС реализовать решение о совместных закупках боеприпасов для Украины.

Издание Politico поясняло, что главный предмет разногласий в переговорах о закупке боеприпасов состоит в том, насколько ограничить финансирование производителям из ЕС и следует ли включать в план компании из таких стран, как США и Великобритания.

Франция возглавляет усилия по сохранению денег внутри блока, в то время как другие страны, включая Польшу, опасаются, что европейская оборонная промышленность может оказаться не в состоянии поставить Украине 1 млн снарядов в обещанные 12 месяцев.

21 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в разговоре с Кулебой проинформировал, что ЕС предоставил более 60% первого транша на боеприпасы для Украины. Глава МИД Украины призвал быстрее предоставить второй транш в €1 млрд на совместные закупки "ради обеспечения безопасности в Европе".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Франция, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал
В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал
Орешки со сгущенкой. Пошаговый рецепт
Орешки со сгущенкой. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Названа замена черным кожаным брюкам. Пик моды на новинку ожидается осенью
Названа замена черным кожаным брюкам. Пик моды на новинку ожидается осенью
Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото
Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото
Галина ГРИШИНА
"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото
"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото
"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года
"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года
Галина ГРИШИНА
  "Не сравнить с магазинной!" Пошаговый рецепт "невероятно вкусной" домашней сгущенки из натуральных продуктов, которая хранится три месяца
  "Не сравнить с магазинной!" Пошаговый рецепт "невероятно вкусной" домашней сгущенки из натуральных продуктов, которая хранится три месяца
Галина ГРИШИНА
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
Галина ГРИШИНА
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
Галина ГРИШИНА
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию еще до войны
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию еще до войны
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
Галина ГРИШИНА
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
Галина ГРИШИНА
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (210025)
2
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (69601)
3
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (61108)
4
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (60970)
5
Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть (57214)
6
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста (54998)
7
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (49824)
8
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины (49306)
 
 
 
 