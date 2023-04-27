Послы ЕС снова не достигли договоренности по поводу закупок боеприпасов для Украины – СМИ

СМИ напомнило, что ЕС договорился поставить Украине 1 млн боеприпасов до конца года, но поставки идут медленно – отправили менее 40 тыс.
Источник рассказал о растущем напряжении и раздражении среди стран – членов ЕС из-за поведения Франции, которая настаивает, что боеприпасы для Украины должны производиться в пределах Евросоюза, и блокирует закупки.
"Европейская военная промышленность не может быть определена таким образом. Даже если производство находится в стране ЕС и порох для боеприпасов идет из Южной Кореи, Франция не хочет соглашаться", – сказал дипломат.
Один из дипломатов заявил: "Кто-то думает, что спешить некуда. Пока Украина истекает кровью".
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша, 20 апреля – Словения.
23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Сначала будет выделен €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку еще на €1 млрд.
13 апреля Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины. Решение реализует первую часть соглашения от 20 марта о боеприпасах для Украины.
20 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о "разочаровании" из-за неспособности ЕС реализовать решение о совместных закупках боеприпасов для Украины.
Издание Politico поясняло, что главный предмет разногласий в переговорах о закупке боеприпасов состоит в том, насколько ограничить финансирование производителям из ЕС и следует ли включать в план компании из таких стран, как США и Великобритания.
Франция возглавляет усилия по сохранению денег внутри блока, в то время как другие страны, включая Польшу, опасаются, что европейская оборонная промышленность может оказаться не в состоянии поставить Украине 1 млн снарядов в обещанные 12 месяцев.
21 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в разговоре с Кулебой проинформировал, что ЕС предоставил более 60% первого транша на боеприпасы для Украины. Глава МИД Украины призвал быстрее предоставить второй транш в €1 млрд на совместные закупки "ради обеспечения безопасности в Европе".