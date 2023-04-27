ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В НАТО не хватает политической воли для решения о вступлении Украины – Кулеба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Политической воли в Альянсе [для вступления Украины] не хватает
Кулеба: Политической воли в Альянсе [для вступления Украины] не хватает
Фото: EPA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в НАТО сейчас не хватает политической воли для принятия решения о вступлении Украины. Об этом он сказал в интервью CNN, опубликованном 26 апреля.

Кулеба напомнил, что в 2008 году союзники согласились в Бухаресте, что Украина будет членом НАТО, и с тех пор НАТО просто повторяет эти слова как мантру, подтверждая свою политику "открытых дверей".

"С тех пор мы слышали много аргументов, много оправданий, почему Украина не должна быть в НАТО. История доказала, что все эти аргументы были ошибочны и лишены смысла. Поэтому время признать реальность и сделать это", – добавил глава МИД.

Он посоветовал тем, кто уверен, что вступление Украины невозможно, взглянуть на пример Финляндии.

"Финляндия – член НАТО. Год назад было невозможно представить, что это произойдет. Но теперь, когда появилась политическая воля, Финляндию приняли в НАТО. Поэтому все возможно, когда есть политическая воля, все остальное второстепенно. Но сейчас я хочу сказать как факт, что политической воли в Альянсе не хватает", – сказал Кулеба.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится в июле 2023 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Финляндия, Дмитрий Кулеба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал
В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал
Орешки со сгущенкой. Пошаговый рецепт
Орешки со сгущенкой. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Названа замена черным кожаным брюкам. Пик моды на новинку ожидается осенью
Названа замена черным кожаным брюкам. Пик моды на новинку ожидается осенью
Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото
Хайек на вечеринке в честь самых влиятельных людей на планете продемонстрировала "фирменные изгибы" в "особенно привлекательном наряде". Фото
Галина ГРИШИНА
"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото
"Спасибо тебе, Боже, за эту красоту!" 56-летняя Сумская вышла на прогулку без макияжа. Фото
"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года
"Антитіла" анонсировали концерт в украинской Ялте на август 2024 года
Галина ГРИШИНА
  "Не сравнить с магазинной!" Пошаговый рецепт "невероятно вкусной" домашней сгущенки из натуральных продуктов, которая хранится три месяца
  "Не сравнить с магазинной!" Пошаговый рецепт "невероятно вкусной" домашней сгущенки из натуральных продуктов, которая хранится три месяца
Галина ГРИШИНА
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
От снежной плесени и мучнистой росы поможет этот фунгицид. Эксперты рассказали, как защитить газон в апреле и мае
Галина ГРИШИНА
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
Мишина показала новое фото в нижнем белье, которое сделала перед зеркалом
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
  Профилактика шютте. Если не обработать хвойные на участке этим раствором, они потеряют декоративный вид, а затем погибнут
Галина ГРИШИНА
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию еще до войны
"Там и остался". Друг Винника заявил, что артист поехал лечиться в Германию еще до войны
Галина ГРИШИНА
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Сделайте это с остатками продуктов, которые прилипли к сковороде, чтобы получить вкусную приправу к блюду. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
"У них были пароли". Друг Винника Недзельский рассказал, кто на самом деле удалил все посты со страниц артиста и какой была его реакция
Галина ГРИШИНА
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
Галина ГРИШИНА
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (210025)
2
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (69601)
3
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (61108)
4
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (60970)
5
Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть (57214)
6
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста (54998)
7
"Эти две стрижки "мгновенно добавляют годы". Стилисты объяснили, какие прически не надо делать женщинам, которые хотят выглядеть моложе (49824)
8
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины (49306)
 
 
 
 