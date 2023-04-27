В НАТО не хватает политической воли для решения о вступлении Украины – Кулеба

Кулеба напомнил, что в 2008 году союзники согласились в Бухаресте, что Украина будет членом НАТО, и с тех пор НАТО просто повторяет эти слова как мантру, подтверждая свою политику "открытых дверей".
"С тех пор мы слышали много аргументов, много оправданий, почему Украина не должна быть в НАТО. История доказала, что все эти аргументы были ошибочны и лишены смысла. Поэтому время признать реальность и сделать это", – добавил глава МИД.
Он посоветовал тем, кто уверен, что вступление Украины невозможно, взглянуть на пример Финляндии.
"Финляндия – член НАТО. Год назад было невозможно представить, что это произойдет. Но теперь, когда появилась политическая воля, Финляндию приняли в НАТО. Поэтому все возможно, когда есть политическая воля, все остальное второстепенно. Но сейчас я хочу сказать как факт, что политической воли в Альянсе не хватает", – сказал Кулеба.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Саммит НАТО в Вильнюсе состоится в июле 2023 года.