В НАТО не хватает политической воли для решения о вступлении Украины – Кулеба

Кулеба напомнил, что в 2008 году союзники согласились в Бухаресте, что Украина будет членом НАТО, и с тех пор НАТО просто повторяет эти слова как мантру, подтверждая свою политику "открытых дверей".

"С тех пор мы слышали много аргументов, много оправданий, почему Украина не должна быть в НАТО. История доказала, что все эти аргументы были ошибочны и лишены смысла. Поэтому время признать реальность и сделать это", – добавил глава МИД.

Он посоветовал тем, кто уверен, что вступление Украины невозможно, взглянуть на пример Финляндии.

"Финляндия – член НАТО. Год назад было невозможно представить, что это произойдет. Но теперь, когда появилась политическая воля, Финляндию приняли в НАТО. Поэтому все возможно, когда есть политическая воля, все остальное второстепенно. Но сейчас я хочу сказать как факт, что политической воли в Альянсе не хватает", – сказал Кулеба.