Пресс-конференция Зеленского, день рождения Ермака и продолжение "вагнергейта". 26 ноября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В студии обсудят пресс-конференцию президента Владимира Зеленского, последствия "вагнергейта" – протесты под Офисом президента, бойкот украинским медиа, расследование о дне рождения главы ОП Андрея Ермака и ситуацию на границах с Россией.

Гости студии:

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

ВИДЕО

Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".