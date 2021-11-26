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Пресс-конференция Зеленского, день рождения Ермака и продолжение "вагнергейта". 26 ноября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

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Прямой эфир программы начнется в 21.00
Прямой эфир программы начнется в 21.00
Фото предоставлено пресс-службой программы

Вечером 26 ноября в эфир каналов "Украина" и "Украина 24", а также YouTube-канала Shuster online выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Об этом сообщили изданию "ГОРДОН" в пресс-службе программы.

В студии обсудят пресс-конференцию президента Владимира Зеленского, последствия "вагнергейта" – протесты под Офисом президента, бойкот украинским медиа, расследование о дне рождения главы ОП Андрея Ермака и ситуацию на границах с Россией

Гости студии:

  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014-й – июль 2021-го);
  • Дмитрий Разумков, внефракционный народный депутат, спикер Верховной Рады Украины (2019-й – октябрь 2021 года);
  • Игорь Смешко, глава СБУ (2003–2005), глава партии "Сила и Честь";
  • Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность";
  • Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США), советник президента России по экономике (2000–2005);
  • Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины (2002–2003; 2004–2005; 2007);
  • Сергей Кривонос, первый заместитель командующего Силами специальных операций ВС Украины (2016–2019), генерал Вооруженных сил Украины.

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".

Теги: расследование, ток-шоу, пресс-конференция, Свобода слова Савика Шустера
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