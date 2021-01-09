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Претензии со стороны "Медзакупок" Степанов связал с "желаниями каких-то конкретных людей"

Вместо госпредприятия "Медицинские закупки Украины" закупкой вакцин от коронавируса займется для Украины другая организация, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов прокомментировал претензии "Медзакупок"
Степанов прокомментировал претензии "Медзакупок"
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Активность" государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" может повлиять на закупки вакцины от коронавируса. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил телеканалу "Настоящее время" в интервью, которое было опубликовано 8 января.

"Данное предприятие как специализированное предприятие должно технически осуществить закупку, им было поручено заключить контракт и сделать соответствующие платежи, например, по той же вакцине китайского производства. Но вследствие попыток его активности в прессе мы решили взять другого оператора – такую же закупочную организацию, чтобы у нас не было никаких сбоев с соответствующей поставкой вакцин из-за желания каких-то конкретных людей", – сказал министр.

По его словам, будут сделаны "соответствующие выводы".

На уточняющий вопрос, о каком "другом операторе" идет речь, Степанов ответил, что это может быть международная закупочная компания, с которой работает Минздрав Украины.

"Вопрос обеспечения вакцин – это тот вопрос, который лежит в плоскости национальной безопасности. Именно поэтому это нестандартная ситуация, и те переговоры вел я как министр здравоохранения. Вопрос обеспечения вакцинами стоит на контроле у президента страны. В свою очередь, Владимир Зеленский общался со своими коллегами, руководителями государств, которые имеют мощности по производству вакцин, чтобы как можно скорее вакцина поступила в Украину. Также было задействовано Министерство иностранных дел", – объяснил министр.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз ведомство ожидает получить в феврале 2021 годаУкраина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации препарата в стране-производителе либо в США, ЕС, Бразилии или Турции.

Министерство здравоохранения Украины 31 декабря отчиталось о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн.

3 января директор "Медзакупок" Арсен Жумадилов обвинил Степанова в самостоятельном назначении поставщика вакцины от коронавируса. По словам Жумадилова, "министр, по сути, сам определил поставщика". "По моей информации, Украина могла получить цену минимум на $1 ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. По состоянию на сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта на поставки двух разных вакцин, а не один", – написал он.

Теги: Китай, медицина, переговоры, Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Арсен Жумадилов
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