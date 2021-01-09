Претензии со стороны "Медзакупок" Степанов связал с "желаниями каких-то конкретных людей"

Вместо госпредприятия "Медицинские закупки Украины" закупкой вакцин от коронавируса займется для Украины другая организация, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Активность" государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" может повлиять на закупки вакцины от коронавируса. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил телеканалу "Настоящее время" в интервью, которое было опубликовано 8 января.

"Данное предприятие как специализированное предприятие должно технически осуществить закупку, им было поручено заключить контракт и сделать соответствующие платежи, например, по той же вакцине китайского производства. Но вследствие попыток его активности в прессе мы решили взять другого оператора – такую же закупочную организацию, чтобы у нас не было никаких сбоев с соответствующей поставкой вакцин из-за желания каких-то конкретных людей", – сказал министр.

По его словам, будут сделаны "соответствующие выводы".

На уточняющий вопрос, о каком "другом операторе" идет речь, Степанов ответил, что это может быть международная закупочная компания, с которой работает Минздрав Украины.

"Вопрос обеспечения вакцин – это тот вопрос, который лежит в плоскости национальной безопасности. Именно поэтому это нестандартная ситуация, и те переговоры вел я как министр здравоохранения. Вопрос обеспечения вакцинами стоит на контроле у президента страны. В свою очередь, Владимир Зеленский общался со своими коллегами, руководителями государств, которые имеют мощности по производству вакцин, чтобы как можно скорее вакцина поступила в Украину. Также было задействовано Министерство иностранных дел", – объяснил министр.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз ведомство ожидает получить в феврале 2021 года. Украина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации препарата в стране-производителе либо в США, ЕС, Бразилии или Турции.

Министерство здравоохранения Украины 31 декабря отчиталось о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн.

3 января директор "Медзакупок" Арсен Жумадилов обвинил Степанова в самостоятельном назначении поставщика вакцины от коронавируса. По словам Жумадилова, "министр, по сути, сам определил поставщика". "По моей информации, Украина могла получить цену минимум на $1 ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. По состоянию на сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта на поставки двух разных вакцин, а не один", – написал он.