Претензии со стороны "Медзакупок" Степанов связал с "желаниями каких-то конкретных людей"

"Активность" государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" может повлиять на закупки вакцины от коронавируса. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил телеканалу "Настоящее время" в интервью, которое было опубликовано 8 января.
"Данное предприятие как специализированное предприятие должно технически осуществить закупку, им было поручено заключить контракт и сделать соответствующие платежи, например, по той же вакцине китайского производства. Но вследствие попыток его активности в прессе мы решили взять другого оператора – такую же закупочную организацию, чтобы у нас не было никаких сбоев с соответствующей поставкой вакцин из-за желания каких-то конкретных людей", – сказал министр.
По его словам, будут сделаны "соответствующие выводы".
На уточняющий вопрос, о каком "другом операторе" идет речь, Степанов ответил, что это может быть международная закупочная компания, с которой работает Минздрав Украины.
"Вопрос обеспечения вакцин – это тот вопрос, который лежит в плоскости национальной безопасности. Именно поэтому это нестандартная ситуация, и те переговоры вел я как министр здравоохранения. Вопрос обеспечения вакцинами стоит на контроле у президента страны. В свою очередь, Владимир Зеленский общался со своими коллегами, руководителями государств, которые имеют мощности по производству вакцин, чтобы как можно скорее вакцина поступила в Украину. Также было задействовано Министерство иностранных дел", – объяснил министр.
28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз ведомство ожидает получить в феврале 2021 года. Украина планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Украина получит вакцину в течение 30 дней после регистрации препарата в стране-производителе либо в США, ЕС, Бразилии или Турции.
Министерство здравоохранения Украины 31 декабря отчиталось о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн.
3 января директор "Медзакупок" Арсен Жумадилов обвинил Степанова в самостоятельном назначении поставщика вакцины от коронавируса. По словам Жумадилова, "министр, по сути, сам определил поставщика". "По моей информации, Украина могла получить цену минимум на $1 ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. По состоянию на сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта на поставки двух разных вакцин, а не один", – написал он.