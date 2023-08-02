Президент Чехии официально разрешил 14 гражданам страны воевать против РФ в составе ВСУ, теперь таких 146

Восьми чехам Павел не дал разрешения на службу в ВСУ Фото: ЕРА

Сколько из них уже отправились воевать в Украину, информации нет.

Восьми гражданам Павел не дал разрешения на службу в ВСУ. Причины Рехакова не назвала.

iROZHLAS.cz объясняет, что официальное разрешение от президента необходимо, потому что чехам закон запрещает служить в иностранных вооруженных силах.

После инаугурации нынешнего президента Чехии это первые его разрешения чехам на службу в ВСУ. Предыдущий глава государства Милош Земан выдал 132 таких разрешения, отмечает издание.

Журналисты подчеркивают, что "на восток" из Чехии ее граждане могли поехать и без запроса на официальное разрешение, а "чешские военные не комментируют цифры".