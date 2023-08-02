Президент Чехии официально разрешил 14 гражданам страны воевать против РФ в составе ВСУ, теперь таких 146

Сколько из них уже отправились воевать в Украину, информации нет.
Восьми гражданам Павел не дал разрешения на службу в ВСУ. Причины Рехакова не назвала.
iROZHLAS.cz объясняет, что официальное разрешение от президента необходимо, потому что чехам закон запрещает служить в иностранных вооруженных силах.
После инаугурации нынешнего президента Чехии это первые его разрешения чехам на службу в ВСУ. Предыдущий глава государства Милош Земан выдал 132 таких разрешения, отмечает издание.
Журналисты подчеркивают, что "на восток" из Чехии ее граждане могли поехать и без запроса на официальное разрешение, а "чешские военные не комментируют цифры".
О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля 2022 года. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня спикер легиона сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал он.