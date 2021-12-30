ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Пришли поговорить с ватником Кивой". "Нацкорпус" сорвал съезд ОПЗЖ в Киеве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кива так и не появился в офисе ОПЗЖ, отметили в "Нацкорпусе"
Кива так и не появился в офисе ОПЗЖ, отметили в "Нацкорпусе"
Фото: nationalcorps.org

Представители партии "Национальный корпус" 30 декабря сорвали съезд политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Киеве. Об этом сообщил пресс-центр "Нацкорпуса".

"Представители "Национального корпуса" сегодня пришли в киевский офис пророссийской партии ОПЗЖ, чтобы поговорить с ватником [нардепом Ильей] Кивой о его недавних антигосударственных заявлениях на российском телевидении. Здесь сегодня должен был состояться съезд прокремлевской партии, но из-за нашей акции мероприятие не состоялось", – говорится в сообщении.

В "Нацкорпусе" отметили, что, несмотря на важное партийное мероприятие, "ватник Кива так и не появился – как всегда, спрятался от националистов".

В партии напомнили, что против Кивы уже открыто уголовное производство по статье о госизмене из-за его антиукраинских высказываний, но он "не устает выслуживаться перед [президентом РФ Владимиром] Путиным".

Фото: nationalcorps.org
Фото: nationalcorps.org

Фото: nationalcorps.org
Фото: nationalcorps.org

Фото: nationalcorps.org
Фото: nationalcorps.org

Кива 27 декабря в эфире российского ток-шоу "60 минут" в разговоре с телеведущей Ольгой Скабеевой назвал Украину "ресурсом", "расходным материалом" и сказал, что славянские народы обязаны объединиться, чтобы противостоять Западу.

"Сегодня Украина действительно колонизирована. Действия Украины – это всего лишь действия колонизаторов, которые используют ее в качестве затравки, в качестве расходного материала, в качестве ресурса. И сегодня действительно Россия может сыграть ключевую роль в будущем моей страны", – сказал нардеп.

Агрессию России Кива назвал "прекрасной политической игрой".

Контекст:

7 октября Кива в своем Telegram опубликовал видео: на фоне украинского флага политик заявил, что хочет поздравить "лидера своей нации и дружественного нам народа" Путина. "С днем рождения, сил вам, Божьего благословения и здоровья. Вы действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире", – обратился к Путину нардеп.

По мнению Кивы, Путин "пишет новую историю славянского мира и славянского единства". "Вы защищаете мораль, веру, и вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами сила, с днем рождения, Владимир Владимирович!" – резюмировал депутат от ОПЗЖ.

Перед этим, 20 сентября, Кива поздравил прокремлевскую партию "Единая Россия" с победой на выборах в Госдуму РФ, хотя Верховная Рада и МИД Украины призывали не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

В конце октября партия УДАР сообщала об открытии уголовного производства по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) по факту публикации Кивой поздравления президента РФ Владимира Путина.

26 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Кивы открыто "достаточно большое количество" производств. В частности, открыто производство в связи с опубликованным им видео, где он стреляет из автомата в день убийства организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры.

16 ноября Государственное бюро расследований провело обыски у Кивы из-за видео с автоматом.

Теги: Россия, Владимир Путин, телевидение, Украина, офис, госизмена, Илья Кива, ток-шоу, Национальный корпус, съезд, партия, ОПЗЖ, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что сказать? Талант" Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына . Видео
"Что сказать? Талант" Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына . Видео
"Киска". Кристина Асмус снялась в платье-комбинации с глубоким декольте
"Киска". Кристина Асмус снялась в платье-комбинации с глубоким декольте
  Ефросинина: У меня все началось с орального секса. Я хотела быть девственницей до замужества
  Ефросинина: У меня все началось с орального секса. Я хотела быть девственницей до замужества
"Хмельная лебедушка". Волочкова удивила подписчиков своим взглядом на новом фото
"Хмельная лебедушка". Волочкова удивила подписчиков своим взглядом на новом фото
"Сиськи выпали". 52-летняя Зета-Джонс лежа сделала селфи в бикини
"Сиськи выпали". 52-летняя Зета-Джонс лежа сделала селфи в бикини
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
  "Раздеться не могла, не говоря об оргазме". Ефросинина рассказала, что ей помогло испытать наслаждение от секса
  "Раздеться не могла, не говоря об оргазме". Ефросинина рассказала, что ей помогло испытать наслаждение от секса
Черная косынка, наряды от Dolce&Gabbana и халат. Пять с половиной самых обсуждаемых образов Тимошенко в 2021 году
Черная косынка, наряды от Dolce&Gabbana и халат. Пять с половиной самых обсуждаемых образов Тимошенко в 2021 году
Дорофеева разделась перед зеркалом и показала, какой пресс накачала в этом году
Дорофеева разделась перед зеркалом и показала, какой пресс накачала в этом году
"Огонь. Соблазнительная". Глюк'oZa показала грудь и ягодицы в сильно облегающем костюме
"Огонь. Соблазнительная". Глюк'oZa показала грудь и ягодицы в сильно облегающем костюме
  "Секс с партнером и секс с вибратором ничем не отличаются". Полякова призвала использовать вибраторы
  "Секс с партнером и секс с вибратором ничем не отличаются". Полякова призвала использовать вибраторы
  Ведущий Даниэль Салем: Меня постоянно путают с двумя персонами – это Максим Чмерковский и Олег Кензов. С Чмерковским вообще постоянно
  Ведущий Даниэль Салем: Меня постоянно путают с двумя персонами – это Максим Чмерковский и Олег Кензов. С Чмерковским вообще постоянно
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами
"Матерь божья", "Бабушка Барби". В сети раскритиковали новый имидж 73-летней вдовы Караченцова с ярко-розовым цветом волос. Фото
"Матерь божья", "Бабушка Барби". В сети раскритиковали новый имидж 73-летней вдовы Караченцова с ярко-розовым цветом волос. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал колоритное фото из-за границы (370774)
2
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (131613)
3
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте (112793)
4
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (106776)
5
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (76630)
6
"Да, что с людьми время делает", "Уже в кадр не влезает". 45-летний Пикалов из "Квартал 95" снялся в костюме розового зайца (52836)
7
"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже (39376)
8
"Без трусов?" Асмус без нижнего белья прыгнула перед камерой (39152)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS