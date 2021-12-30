"Пришли поговорить с ватником Кивой". "Нацкорпус" сорвал съезд ОПЗЖ в Киеве

Кива так и не появился в офисе ОПЗЖ, отметили в "Нацкорпусе" Фото: nationalcorps.org

"Представители "Национального корпуса" сегодня пришли в киевский офис пророссийской партии ОПЗЖ, чтобы поговорить с ватником [нардепом Ильей] Кивой о его недавних антигосударственных заявлениях на российском телевидении. Здесь сегодня должен был состояться съезд прокремлевской партии, но из-за нашей акции мероприятие не состоялось", – говорится в сообщении.

В "Нацкорпусе" отметили, что, несмотря на важное партийное мероприятие, "ватник Кива так и не появился – как всегда, спрятался от националистов".

В партии напомнили, что против Кивы уже открыто уголовное производство по статье о госизмене из-за его антиукраинских высказываний, но он "не устает выслуживаться перед [президентом РФ Владимиром] Путиным".

Фото: nationalcorps.org

Фото: nationalcorps.org

Фото: nationalcorps.org

Кива 27 декабря в эфире российского ток-шоу "60 минут" в разговоре с телеведущей Ольгой Скабеевой назвал Украину "ресурсом", "расходным материалом" и сказал, что славянские народы обязаны объединиться, чтобы противостоять Западу.

"Сегодня Украина действительно колонизирована. Действия Украины – это всего лишь действия колонизаторов, которые используют ее в качестве затравки, в качестве расходного материала, в качестве ресурса. И сегодня действительно Россия может сыграть ключевую роль в будущем моей страны", – сказал нардеп.

Агрессию России Кива назвал "прекрасной политической игрой".