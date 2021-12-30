"Пришли поговорить с ватником Кивой". "Нацкорпус" сорвал съезд ОПЗЖ в Киеве

"Представители "Национального корпуса" сегодня пришли в киевский офис пророссийской партии ОПЗЖ, чтобы поговорить с ватником [нардепом Ильей] Кивой о его недавних антигосударственных заявлениях на российском телевидении. Здесь сегодня должен был состояться съезд прокремлевской партии, но из-за нашей акции мероприятие не состоялось", – говорится в сообщении.
В "Нацкорпусе" отметили, что, несмотря на важное партийное мероприятие, "ватник Кива так и не появился – как всегда, спрятался от националистов".
В партии напомнили, что против Кивы уже открыто уголовное производство по статье о госизмене из-за его антиукраинских высказываний, но он "не устает выслуживаться перед [президентом РФ Владимиром] Путиным".
Кива 27 декабря в эфире российского ток-шоу "60 минут" в разговоре с телеведущей Ольгой Скабеевой назвал Украину "ресурсом", "расходным материалом" и сказал, что славянские народы обязаны объединиться, чтобы противостоять Западу.
"Сегодня Украина действительно колонизирована. Действия Украины – это всего лишь действия колонизаторов, которые используют ее в качестве затравки, в качестве расходного материала, в качестве ресурса. И сегодня действительно Россия может сыграть ключевую роль в будущем моей страны", – сказал нардеп.
Агрессию России Кива назвал "прекрасной политической игрой".
7 октября Кива в своем Telegram опубликовал видео: на фоне украинского флага политик заявил, что хочет поздравить "лидера своей нации и дружественного нам народа" Путина. "С днем рождения, сил вам, Божьего благословения и здоровья. Вы действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире", – обратился к Путину нардеп.
По мнению Кивы, Путин "пишет новую историю славянского мира и славянского единства". "Вы защищаете мораль, веру, и вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами сила, с днем рождения, Владимир Владимирович!" – резюмировал депутат от ОПЗЖ.
Перед этим, 20 сентября, Кива поздравил прокремлевскую партию "Единая Россия" с победой на выборах в Госдуму РФ, хотя Верховная Рада и МИД Украины призывали не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.
В конце октября партия УДАР сообщала об открытии уголовного производства по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) по факту публикации Кивой поздравления президента РФ Владимира Путина.
26 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Кивы открыто "достаточно большое количество" производств. В частности, открыто производство в связи с опубликованным им видео, где он стреляет из автомата в день убийства организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры.
16 ноября Государственное бюро расследований провело обыски у Кивы из-за видео с автоматом.