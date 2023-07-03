Проект закона Украины о киберзащите госинформресурсов следует вернуть на доработку – общественные слушания

"Принятие законопроекта призвано имплементировать требования Директивы ЕС о сетевой и информационной безопасности (NIS2 Directive), принятой 14 декабря 2022 года и вступающей в действие на территории ЕС 18 октября 2024 года. Впрочем, говорят эксперты, законопроект нужно во многом усовершенствовать, ведь он, во-первых, затрагивает вопросы не только кибербезопасности, но и национальной безопасности, частного сектора, адвокатской практики. Это может вызвать проблемы в будущем", – говорится в сообщении.

Общественные слушания, в которых принимали участие эксперты, представители Министерства обороны, правительства и адвокатского сообщества, считают, что "основными недостатками законопроекта являются широкие возможности для Госспецсвязи действовать по своему усмотрению в сфере технической защиты информации и киберзащиты, поскольку закон не содержит четкого определения оснований и ситуаций, к которым могут привлекать сотрудников национальной системы кибербезопасности".

”Минобороны поддерживает необходимость внедрения эффективных механизмов киберзащиты и цифровизации в сфере обороны. Все это делается и сейчас. Однако хотели бы, чтобы нас лучше услышали: военная сфера имеет свою специфику, здесь важен отдельный подход. Надеюсь, что эти общественные слушания помогут учесть ранее высказанную позицию министерства”, – сказал замминистра обороны Виталий Дейнега.

Президент УСПП, глава антикризисного штаба устойчивости экономики в условиях военного положения Анатолий Кинах считает, что законопроект №8087 "вызывает множество вопросов" и "пока не отвечает современным европейским стандартам – начиная с распределения функции, недопустимости монополизации процессов, формирования условий для возможных злоупотреблений".

На общественных слушаниях решили передать свои предложения в Верховную Раду. Основным требованием является возвращение законопроекта "на повторное второе чтение с существенными доработками".

Ранее свои замечания высказывало также Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. НАПК опасается, что расширение полномочий Госспецсвязи может способствовать злоупотреблениям и коррупции.