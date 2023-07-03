ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Проект закона Украины о киберзащите госинформресурсов следует вернуть на доработку – общественные слушания

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Проект закона Украины о киберзащите госинформресурсов следует вернуть на доработку – общественные слушания

Фото: uspp.ua

Общественные слушания, на которых обсуждался проект закона Украины №8087 о киберзащите государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры, пришли к выводу, что документ необходимо дорабатывать. Об этом 29 июня проинформировал сайт Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), который организовал слушания.

"Принятие законопроекта призвано имплементировать требования Директивы ЕС о сетевой и информационной безопасности (NIS2 Directive), принятой 14 декабря 2022 года и вступающей в действие на территории ЕС 18 октября 2024 года. Впрочем, говорят эксперты, законопроект нужно во многом усовершенствовать, ведь он, во-первых, затрагивает вопросы не только кибербезопасности, но и национальной безопасности, частного сектора, адвокатской практики. Это может вызвать проблемы в будущем", – говорится в сообщении.

Общественные слушания, в которых принимали участие эксперты, представители Министерства обороны, правительства и адвокатского сообщества, считают, что "основными недостатками законопроекта являются широкие возможности для Госспецсвязи действовать по своему усмотрению в сфере технической защиты информации и киберзащиты, поскольку закон не содержит четкого определения оснований и ситуаций, к которым могут привлекать сотрудников национальной системы кибербезопасности".

”Минобороны поддерживает необходимость внедрения эффективных механизмов киберзащиты и цифровизации в сфере обороны. Все это делается и сейчас. Однако хотели бы, чтобы нас лучше услышали: военная сфера имеет свою специфику, здесь важен отдельный подход. Надеюсь, что эти общественные слушания помогут учесть ранее высказанную позицию министерства”, – сказал замминистра обороны Виталий Дейнега.

Президент УСПП, глава антикризисного штаба устойчивости экономики в условиях военного положения Анатолий Кинах считает, что законопроект №8087 "вызывает множество вопросов" и "пока не отвечает современным европейским стандартам – начиная с распределения функции, недопустимости монополизации процессов, формирования условий для возможных злоупотреблений".

На общественных слушаниях решили передать свои предложения в Верховную Раду. Основным требованием является возвращение законопроекта "на повторное второе чтение с существенными доработками".

Ранее свои замечания высказывало также Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. НАПК опасается, что расширение полномочий Госспецсвязи может способствовать злоупотреблениям и коррупции.

Контекст:

Законопроект №8087 был принят в Верховной Раде за основу 12 января. Сравнительная таблица перед вторым чтением публиковалась уже дважды – в апреле и мае.

Теги: коррупция, Анатолий Кинах, Минобороны, законопроект, Госспецсвязи, Виталий Дейнега, кибербезопасность, УСПП
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Галина ГРИШИНА
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
Галина ГРИШИНА
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Галина ГРИШИНА
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
Галина ГРИШИНА
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен (180550)
2
"Я себе не наливаю. Моя мне нальет". 49-летний Винник рассказал о своей зависимости (79261)
3
Винник: Точно знаю, что никогда не буду переводить свои суперхиты, которые были написаны на русском языке, на украинский. Это не нужно (70392)
4
"Польза будет не только для урожая". Эксперты рассказали, зачем дачники используют йод для полива огорода (63621)
5
Всего одна ложка этой специи – и "даже мертвые огурцы вырастут и не будут болеть". Эксперт рассказала, чем удобрить растения без химии (59030)
6
26-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после свадьбы сменила фамилию (48492)
7
Жена Налчаджиоглу сделала селфи в ярком купальнике рядом с дочерью (48273)
8
Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано (37982)
 
 
 
 