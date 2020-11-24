Рабинович: Наша партия выиграла выборы – страна начинает выздоравливать!

Во всех или по крайней мере в большинстве нынешних бед Украины виноваты "послемайданные" политики, президенты и правительства, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь”, нардеп Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Вадим Рабинович заявил, что его политсила лидирует на местных выборах. Он уверен, что это показатель того, что страна “начинает выздоравливать”. Об этом политик сообщил в опубликованном 23 ноября интервью изданию Journalist.Today.

“Пока что можно говорить лишь о коротких итогах выборов. Полную оценку, возможно, удастся сформулировать лишь к концу месяца. Пока могу сказать о главном: наша партия выиграла выборы – и не только по каким-то формальным показателям. По сравнению с прошлой "зеленой" картой Украины на выборах год назад, мы понимаем, что страна начинает выздоравливать, хотя и очень медленно… К сожалению, пока что люди не готовы дать честный ответ, что во всех или по крайней мере в большинстве нынешних бед и "негараздів" страны виноваты послемайданные политики, президенты и правительства. С приходом Зеленского ситуация должна была бы поменяться. Однако внутреннее слияние шестого президента с пятым и его превращение в [Петра] Порошенко-2 поставили крест на таком движении. Мы снова оказались заложниками этой ситуации. И выборы должны ее менять!” – сказал Рабинович.

По его словам, ситуация на политической карте страны изменилась коренным образом – именно в пользу ОПЗЖ.

“В нашем активе – фактический выигрыш в шести областях, фракции в облсоветах и горсоветах многих регионов, причем мощные фракции. Теперь мы гораздо оптимистичнее будем смотреть в будущее, в скорые парламентские выборы”, – резюмировал парламентарий.

По данным опроса Киевского международного института социологии, если бы парламентские выборы проходили в конце октября, то пятипроцентный барьер преодолели бы сразу шесть партий, а лидером была бы "Оппозиционная платформа – За жизнь". За нее отдали бы голоса 22,2% из тех, кто уже точно определился. На втором месте осталась "Европейская солидарность". За партию Петра Порошенко готовы отдать голоса 15,3%, а также 19,3% из тех, кто уже определился. У президентской партии рейтинги снизились – 14,8% и 18,7% тех, кто точно пойдет на выборы.

Опрос проводился с 17-го по 24 октября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, кроме оккупированной АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1502 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6% для показателей, близких к 50%, 2,2% – для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

ОПЗЖ по итогам местных выборов вошла в пятерку партий-лидеров.