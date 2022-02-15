Рада хочет обязать местные советы публиковать документы, транслировать заседания и проводить их на украинском

Законопроект предлагает обязать депутатов местных советов во время заседаний говорить только на украинском Фото: depositphotos.com

Как пояснил нардеп от "Голоса" Роман Лозинский, законопроект направлен на усовершенствование реализации прав граждан на участие в местном самоуправлении. Изменения призваны увеличить уровень вовлеченности граждан в местное самоуправление и повысить их доверие к местным советам.

Прийнято Закон "Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України", #ЗП7002 pic.twitter.com/2CUMdubFvj — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 15, 2022

Законопроект предлагает обязать местные советы публиковать приложения к решениям и проектам решений местных советов, а также повестки дневных заседаний их постоянных комиссий. Предусмотрена обязательность онлайн-трансляций сессий местных советов.

Согласно документу, депутаты местных советов должны будут во время заседаний использовать исключительно государственный язык.

Законопроект предполагает создание открытого реестра объектов права коммунальной собственности территориальной общины, вводится проведение каждые пять лет сплошной инвентаризации всех объектов коммунальной собственности территориальной общины.

Также документ призван устранить коллизию по поводу кворума на заседаниях постоянных комиссий местных советов.