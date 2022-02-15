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Рада хочет обязать местные советы публиковать документы, транслировать заседания и проводить их на украинском

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Законопроект предлагает обязать депутатов местных советов во время заседаний говорить только на украинском
Законопроект предлагает обязать депутатов местных советов во время заседаний говорить только на украинском
Фото: depositphotos.com

Рада приняла за основу законопроект №6401 о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" по обеспечению прозрачности местного самоуправления. За проголосовали 303 народных депутата, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Как пояснил нардеп от "Голоса" Роман Лозинский, законопроект направлен на усовершенствование реализации прав граждан на участие в местном самоуправлении. Изменения призваны увеличить уровень вовлеченности граждан в местное самоуправление и повысить их доверие к местным советам.

Законопроект предлагает обязать местные советы публиковать приложения к решениям и проектам решений местных советов, а также повестки дневных заседаний их постоянных комиссий. Предусмотрена обязательность онлайн-трансляций сессий местных советов.

Согласно документу, депутаты местных советов должны будут во время заседаний использовать исключительно государственный язык.

Законопроект предполагает создание открытого реестра объектов права коммунальной собственности территориальной общины, вводится проведение каждые пять лет сплошной инвентаризации всех объектов коммунальной собственности территориальной общины

Также документ призван устранить коллизию по поводу кворума на заседаниях постоянных комиссий местных советов.

Контекст:

31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.

В феврале 2021 года Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте (3 июня Конгресс начал работу в Хмельницком). Глава государства считает, что этот орган позволит улучшить отношения между местными чиновниками и центральной властью. Также президент заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов говорил, что для того, чтобы завершить этап реформы децентрализации, необходимо внести изменения в КонституциюНад этим работает специальная рабочая группа при Офисе президента, в которую входит и он сам.

Теги: Верховная Рада, украинский язык, самоуправление, горсовет, законопроект, облсовет, советы
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