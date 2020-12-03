Рада определила срок пребывания на должности руководителя САП

Верховная Рада восстановила положение, согласно которому руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на пять лет.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №4227, которым установила срок пребывания в должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Решение поддержали 289 депутатов, 38 не голосовали.

Этот документ уточнил положение ч. 4 статьи 39 закона "О прокуратуре". Ранее действие этой нормы была приостановлено, говорится в пояснительной записке.

Законопроект восстанавливает положение, согласно которому руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на пять лет.

В документе указано, что принятие данного законопроекта позволит избрать нового руководителя САП в соответствии с общими положениями и на срок, предусмотренный законом Украины "О прокуратуре".

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявили, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.