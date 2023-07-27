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Рада приняла необходимый для евроинтеграции закон об отборе судей Конституционного Суда Украины

Закон приняли 293-мя голосами
Закон приняли 293-мя голосами
Фото: Верховна Рада України / Facebook

27 июля Верховная Рада приняла евроинтеграционный закон №9322 об изменениях процедуры отбора судей Конституционного Суда Украины (КСУ).

Во втором чтении и в целом документ поддержали 293 народных депутата при необходимых 226-и.

Была также предложена поправка к законопроекту, но за нее проголосовали только 32 нардепа.

В первом чтении документ приняли 10 июня.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил в Telegram, что в принятом законе есть норма, которая усиливает роль в отборе судей КСУ международных представителей.

"Если в связи с одинаковым количеством голосов "за" и "против" совещательная группа экспертов не может принять решение, проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов "за" и "против" при таком повторном голосовании голоса трех членов совещательной группы экспертов, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями или Европейской комиссией "За демократию через право", являются решающими", – написал Железняк.

Контекст:

Реформа отбора судей КСУ является одним из условий, выдвинутых Еврокомиссией, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. Сейчас КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначают президент, Верховная Рада и съезд судей. До увольнения трех судей 7 декабря 2022 года КСУ состоял из 16 человек, теперь в нем осталось только 13 при 12 необходимых для кворума.

Кроме того, сейчас в КСУ нет председателя. Предыдущего главу суда Александра Тупицкого президент Украины Владимир Зеленский отстранил в марте 2021 года, так как он фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. А 15 мая 2022 года у Тупицкого истек официальный срок полномочий судьи КСУ. Несколько раз КСУ безуспешно пытался избрать председателя.

Послы стран G7 призывали обеспечить при отборе кандидатов "значимое привлечение независимых экспертов, включая право решающего голоса".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, закон, законопроект, судьи, КСУ, Евросоюз, Ярослав Железняк
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