Рада приняла необходимый для евроинтеграции закон об отборе судей Конституционного Суда Украины

Во втором чтении и в целом документ поддержали 293 народных депутата при необходимых 226-и.
Была также предложена поправка к законопроекту, но за нее проголосовали только 32 нардепа.
В первом чтении документ приняли 10 июня.
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил в Telegram, что в принятом законе есть норма, которая усиливает роль в отборе судей КСУ международных представителей.
"Если в связи с одинаковым количеством голосов "за" и "против" совещательная группа экспертов не может принять решение, проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов "за" и "против" при таком повторном голосовании голоса трех членов совещательной группы экспертов, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями или Европейской комиссией "За демократию через право", являются решающими", – написал Железняк.
Реформа отбора судей КСУ является одним из условий, выдвинутых Еврокомиссией, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. Сейчас КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначают президент, Верховная Рада и съезд судей. До увольнения трех судей 7 декабря 2022 года КСУ состоял из 16 человек, теперь в нем осталось только 13 при 12 необходимых для кворума.
Кроме того, сейчас в КСУ нет председателя. Предыдущего главу суда Александра Тупицкого президент Украины Владимир Зеленский отстранил в марте 2021 года, так как он фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. А 15 мая 2022 года у Тупицкого истек официальный срок полномочий судьи КСУ. Несколько раз КСУ безуспешно пытался избрать председателя.
Послы стран G7 призывали обеспечить при отборе кандидатов "значимое привлечение независимых экспертов, включая право решающего голоса".