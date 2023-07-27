Рада приняла необходимый для евроинтеграции закон об отборе судей Конституционного Суда Украины

Во втором чтении и в целом документ поддержали 293 народных депутата при необходимых 226-и.

Была также предложена поправка к законопроекту, но за нее проголосовали только 32 нардепа.

В первом чтении документ приняли 10 июня.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил в Telegram, что в принятом законе есть норма, которая усиливает роль в отборе судей КСУ международных представителей.

"Если в связи с одинаковым количеством голосов "за" и "против" совещательная группа экспертов не может принять решение, проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов "за" и "против" при таком повторном голосовании голоса трех членов совещательной группы экспертов, из которых по крайней мере двое предложены международными организациями или Европейской комиссией "За демократию через право", являются решающими", – написал Железняк.