Разумков об Авакове: А на кого заменить?

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Арсен Аваков – "сильный" министр внутренних дел.

Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова некем заменить на этой должности. Такое мнение спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил "Буквам" в интервью, опубликованном 12 июня.

"На кого заменить? Покажите альтернативу. У меня нет кандидатуры, на которую можно было бы заменить. Я не говорю, что он хороший или плохой, я выхожу из сегодняшних реалий. Если есть кандидатуры, то говорите. Думаю, что и премьер может прислушаться", – сказал он.

Спикер Рады отметил, что с главой МВД у него конструктивные отношения, как и с другими министрами.

"Считаю, что он сильный министр", – заявил Разумков.

Он отметил, что "очень редко" предлагал кандидатов на должности.

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинет Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова. Под проектом постановления подписалось около 50 депутатов из фракций "Голос" и "Слуга народа".