Разумков заявил, что его ломбардный бизнес был, "мягко говоря, убыточным"

Разумков предложил Офису президента договориться с владельцами ломбардов – "как раз и деньги с офшоров смогут завести, и стране пополнение, и налоги заплатятся" Фото: Дмитро Разумков / Facebook

"[Правда ли, что был ломбардный бизнес?] Да, был, было аж четыре ломбарда, в свое время мы их с партнерами купили. В Киеве. Он получился, мягко говоря, убыточный, потом продали... Ну вот так получилось, бывают и убыточные проекты", – рассказал Разумков.

Он подчеркнул, что сейчас ни он, ни его семья не имеют к этому бизнесу никакого отношения, хотя Офис президента "раз в полгода достает эту тему".

Разумков также предложил властям, "если считают этот бизнес таким успешным и прибыльным", договориться с нынешними владельцами – "как раз и деньги с офшоров смогут завести, и стране пополнение, и налоги заплатятся".

Кроме того, он рассказал в интервью, что его жена сейчас не работает, так как находится в декретном отпуске. По его словам, раньше она работала в "Укроборонпроме". Он полагает, что позже она снова выйдет на работу.