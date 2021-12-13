ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков заявил, что его ломбардный бизнес был, "мягко говоря, убыточным"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков предложил Офису президента договориться с владельцами ломбардов "как раз и деньги с офшоров смогут завести, и стране пополнение, и налоги заплатятся"
Разумков предложил Офису президента договориться с владельцами ломбардов – "как раз и деньги с офшоров смогут завести, и стране пополнение, и налоги заплатятся"
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Ломбарды, принадлежавшие экс-спикеру Верховной Рады, лидеру межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрию Разумкову, не принесли ему дохода. Об этом он сказал в интервью журналистке Наташе Влащенко, опубликованном 10 декабря на ее YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

"[Правда ли, что был ломбардный бизнес?] Да, был, было аж четыре ломбарда, в свое время мы их с партнерами купили. В Киеве. Он получился, мягко говоря, убыточный, потом продали... Ну вот так получилось, бывают и убыточные проекты", – рассказал Разумков.

Он подчеркнул, что сейчас ни он, ни его семья не имеют к этому бизнесу никакого отношения, хотя Офис президента "раз в полгода достает эту тему".

Разумков также предложил властям, "если считают этот бизнес таким успешным и прибыльным", договориться с нынешними владельцами – "как раз и деньги с офшоров смогут завести, и стране пополнение, и налоги заплатятся".

Кроме того, он рассказал в интервью, что его жена сейчас не работает, так как находится в декретном отпуске. По его словам, раньше она работала в "Укроборонпроме". Он полагает, что позже она снова выйдет на работу. 

Контекст:

В декларации Разумкова за 2019 год, которую он подал в мае 2020 года, было указано, что его супруга Юлия Чайка владела компанией "Ломбард "Про100Кредит" и еще тремя фирмами.  По данным на сайте компании на лето 2020 года, в сеть входило пять ломбардов в Киеве и два в Черкассах. 

В апреле 2020 года Кабмин Украины разрешил во время карантина работать ломбардам, в связи с чем в интернете распространялась информация, будто Разумков лоббировал этот вопрос. Однако Разумков заявлял, что с начала 2020 года его семья больше не владеет ломбардами, и отверг предположение о лоббировании. 

В ноябре 2021 года журналист Сергей Иванов утверждал, что Разумков, несмотря на свои заявления, сохраняет контроль над сетью ломбардов "Про100Кредит". По его информации, политик переоформил компанию на своих помощников в парламенте Юлию Овдий и Дмитрия Тележинского.

Теги: бизнес, доходы, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины, ломбард
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хотелось убрать шаблон однотипности с украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Хотелось убрать шаблон однотипности с украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
  "Мария, а каково это – быть дурой?" Ефросинина рассказала о своем первом интервью Наташе Влащенко. Журналистка прокомментировала
  "Мария, а каково это – быть дурой?" Ефросинина рассказала о своем первом интервью Наташе Влащенко. Журналистка прокомментировала
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Загоревшая Чехова в кружевном белье облизала на камеру конфету
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Загоревшая Чехова в кружевном белье облизала на камеру конфету
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Краса Украины". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала роскошные формы со всех сторон
"Краса Украины". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала роскошные формы со всех сторон
  Джамала: Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, сделаю
  Джамала: Я бы с удовольствием сделала коллаборацию с Måneskin. Надеюсь, сделаю
"Не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней". Волочкова рассказала о личной утрате
"Не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней". Волочкова рассказала о личной утрате
"Андрей нашел свое счастье", "Какая красивая пара". 37-летняя жена 68-летнего Макаревича показала их новое совместное фото
"Андрей нашел свое счастье", "Какая красивая пара". 37-летняя жена 68-летнего Макаревича показала их новое совместное фото
"Работаю над новой песней". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко расставила голые ноги перед объективом
"Работаю над новой песней". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко расставила голые ноги перед объективом
"Понятно, почему Валерий голову потерял", "Сочно, мощно". Джанабаева крупным планом показала голую грудь
"Понятно, почему Валерий голову потерял", "Сочно, мощно". Джанабаева крупным планом показала голую грудь
Калита. Рецепт традиционной украинской выпечки ко Дню Андрея
Калита. Рецепт традиционной украинской выпечки ко Дню Андрея
  "Она очень грустная, не слушайте ее". Джамала высказалась о творчестве Адель
  "Она очень грустная, не слушайте ее". Джамала высказалась о творчестве Адель
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (174455)
2
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика (142409)
3
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (41615)
4
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова (28186)
5
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (27082)
6
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (26764)
7
"Крутая блондинка", "Ваушная". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару засветила тату в декольте платья (24056)
8
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (19390)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS