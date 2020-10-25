Разумков заявил, что второй тур выборов в Украине обязательно состоится

Из Верховной Рады отозвали проект постановления об отмене второго тура. Об этом 25 октября на брифинге после голосования заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Ну конечно, будет [второй тур выборов]. Я такого не помню ни в Конституции, ни в законах. Сегодня приостановить избирательный процесс я не вижу ни оснований, ни возможности это сделать. Вы имеете в виду тот проект постановления, который был зарегистрирован в Верховной Раде Украины? Если я не ошибаюсь, он уже отозван", – сказал Разумков.
При этом спикер отметил, что каждый нардеп имеет право зарегистрировать любое постановление и иногда это не соответствует здравому смыслу.
"Я уверен, что второй тур выборов должен состояться, потому что мы не можем оставить общины без легитимной власти", – подчеркнул он.
Нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко сообщила 21 октября, что зарегистрировала проект постановления Верховной Рады Украины, которым предлагает отменить повторное голосование на местных выборах в Украине и провести их после карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В "Слуге народа" заявили, что не будут инициировать перенос второго тура, а проект Грищенко назвали "инициативой отдельного депутата".
Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
"ГОРДОН" следит за развитием событий в режиме онлайн.